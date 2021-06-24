Кто родился 24 июня

Лидия Мартынова

00:45 Автор: Ирина Макеева

Светлана Борисовна Савченко, член Комитета Государственной Думы по культуре. Избиралась депутатом Верховного совета Крыма. Возглавляла украинскую партию «Союз», которая выступала за переход к федеративному устройству Украины и равноправный статус русского и украинского языков.

После вхождения Республики Крым в состав России заняла пост председателя комитета Государственного совета республики по культуре и вопросам охраны культурного наследия.

Елена Геннадьевна Грешнякова, член Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре. Преподавала в школах г. Бикина (Хабаровский край). Была помощником депутата Государственной Думы. Являлась членом избирательной комиссии Хабаровского края. Избиралась депутатом Законодательной Думы региона.

С сентября 2018 года представляет в Совете Федерации исполнительный орган государственной власти Хабаровского края.

А ещё в этот день родились:

Генриетта Наумовна Яновская, художественный руководитель Московского театра юного зрителя. Народная артистка РФ. Работала в ленинградском областном Малом драматическом театре (ныне МДТ — Театр Европы), Театре имени Моссовета и др. В 1987 году возглавила Московский театр юного зрителя.

Спектакли Генриетты Яновской удостоены многих театральных премий, в том числе «Хрустальная Турандот» и «Чайка».

Эдуард Тигранович Акопов (76 лет), советский и российский сценарист. До прихода в кино несколько лет работал инженером по электронной технике и счетно-вычислительным машинам на заводах и в НИИ. В 1972 окончил Высшие курсы сценаристов и режиссёров. Его дипломной работой был сценарий к картине «Человек из «Олимпа».

Имя Эдуарда Акопова стоит в титрах таких любимых зрителями фильмов, как «Воскресный папа», «Человек с бульвара Капуцинов», «Будьте моим мужем», «Парк советского периода» и др.

Эдуард Акопов много лет возглавлял Гильдию сценаристов сначала СССР, а затем России.

Марина Алексеевна Ладынина (1908-2003), советская киноактриса. Народная артистка СССР. Была принята в ГИТИС с пометкой «особо одаренная». После окончания института недолгое время проработала во МХАТе, так как решила всецело посвятить себя кино.

Дебютировала в эпизодической роле в картине «В город входить нельзя» в 1929 году. Всего Марина Ладынина снялась в около 20 фильмах. Среди самых знаменитых киноработ Ладыниной — «Трактористы», «Свинарка и пастух», «В 6 часов вечера после войны», «Кубанские казаки».

В середине 1950-х годов актриса прекратила сниматься в кино — она не хотела играть возрастные роли, желая остаться в памяти зрителей молодой. Впоследствии Марина Ладынина работала в Театре-студии киноактёра и выступала с концертами.

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