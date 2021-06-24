Лунный день сегодня 24 июня 2021 года

Вадим Карасев

Лунная энергетика постоянно меняется, а вместе с ней меняется и наше настроение. Советы астрологов помогут вам быстрее достичь поставленных целей и обойти стороной неприятности в этот четверг.

Нас ожидает опасный и непредсказуемый день. Луна перестанет давать энергию, поэтому старайтесь помнить о шести дырах, через которые может утекать наша энергетика и жизненные силы. Это очень сложный день для тех, кто не умеет правильно оценивать ситуацию и беречь силы.

Фаза Луны: сегодня Полнолуние, но это не простая полная Луна. Сегодняшнее событие называется суперлунием, ведь ночное светило окажется наиболее близко к Земле, что в значительной мере усилит его негативное воздействие. Это значит, что в этот день нужно смотреть в оба и быть предельно осторожными.

Магнитные бури 24 июня: магнитных бурь сегодня не ожидается.

Что принесет удачу сегодня

Что отпугнет успех в этот день

Домашние дела по лунному календарю

принятие себя;спокойствие;ответственность;наличие запасного плана.новые дела;токсичные люди;бесцельные покупки.

Эксперты сайта dailyhoro.ru отмечают, что домашние дела могут стать способом спасения от дурных мыслей. Если вы зациклены на чем-то, сделайте уборку, наведите порядок. Главное — не уставать и не тратить все свои силы разом. Очень важно проветрить помещение, чтобы улучшить циркуляцию энергии. Особенно позитивным это будет для тех, кто работает дома. В этот день лучше не покупать новую мебель и в целом не делать никаких крупных изменений в обстановке.

Что надеть в этот четверг

Из одежды эксперты советуют выбрать что-то максимально нейтральное. Не стоит привлекать чужое внимание, потому что вместе с ним вы можете навлечь на себя беду и проблемы. Серый и черный цвета будут лучшим выбором для тех, кто жаждет спокойствия и размеренности.

Если хочется привнести в образ что-то яркое, пусть это будут едва заметные акценты в одежде или аксессуары. Из актуальных камней-талисманов стоит выделить те, которые обладают ярко-выраженными обережными свойствами: обсидиан, опал, алмаз. В сочетании с серебряными кольцами эффект будет вдвойне позитивным.

Финансы и работа в этот лунный день

Финансовая сторона жизни сегодня будет находиться под отрицательным влиянием стихии Огня. Стоит ожидать срыва планов, проблем в переговорах. Если у вас были запланированы собеседования или встречи, лучше их перенести. Опасайтесь крупных трат, да и в целом лучше не занимайтесь бесцельным шопингом.





Пользуйтесь финансовыми оберегами, чтобы вынужденные траты были максимально оптимизированными. Также в этот день старайтесь не создавать себе лишних проблем. Не беритесь за новые дела, если не уверены в том, что это стоит делать. Опасайтесь людей, которые врут или приукрашивают факты.

Настроение и здоровье по лунному календарю

Труднее всего сегодня будет жить людям с тонкой душевной организацией. Полная Луна в Стрельце сделает так, что люди с развитой эмпатией и чувствительностью станут перетягивать на себя чужие проблемы, негатив, отрицательные эмоции. Нужно быть чуть более холодными, чтобы не стать врагами самим себе.

Не вспоминайте о прошлом и не надейтесь на одну лишь удачу. Будьте реалистами и здраво оценивайте свои возможности. Вас могут начать разрывать внутренние противоречия. В таком случае полагайтесь не на интуицию, а на здравый смысл. Еще сегодня лучше не переутомляться.

Любовь и отношения 24 июня

В любви сегодня везти будет только тем, кто принимает себя. Все попытки исправить себя приведут к тому, что близкие люди перестанут вам доверять. Ваша уверенность в себе может сильно упасть, если вы не сможете привнести эти изменения, и это ударит по харизме и обаянию.

В общении с окружающими эксперты рекомендуют не выходить за рамки дозволенного. Не стоит грубить, бросаться шутками и саркастическими ремарками. Обрести врагов и недоброжелателей сегодня гораздо проще, чем верных друзей и товарищей. Будьте осторожнее.