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Меркель в прощальном выступлении в бундестаге дала ЕС наставления по поводу России

Меркель в прощальном выступлении в бундестаге дала ЕС наставления по поводу России

Канцлер ФРГ Ангела Меркель в своем последнем выступлении в бундестаге заявила, что Евросоюзу необходим собственный переговорный формат для прямого диалога с Россией, передает ТАСС.

Брюссель, по ее словам, не должен довольствоваться одним лишь анализом отношений с Москвой. Странам ЕС следует активнее координироваться между собой, реагируя на действия России, и создать для этого специальный механизм, чтобы "что-то противопоставлять гибридным нападениям России".

При этом политик призвала "определить повестку общих стратегических интересов" ЕС и России, например в области защиты климата, в сфере мира и безопасности, в вопросе решения кризисов в Ливии и Сирии.

Без сомнений, ЕС, ввиду своей территориальной близости и ответственности перед странами Восточного партнерства, Украиной или Белоруссией, странами Восточных Балкан, должен искать надлежащий ответ на российские действия. Я считаю, что ЕС должен искать прямой контакт с Россией и российским президентом. Недостаточно, когда американский президент говорит с российским. Я это приветствую, но ЕС сам должен создать переговорные форматы.

Меркель, возглавляющая правительство Германии с 2005 года, отказалась участвовать в очередных парламентских выборах, которые состоятся в сентябре. Таким образом, это было ее последнее выступление в бундестаге в должности канцлера. Депутаты проводили ее продолжительными аплодисментами.

Ранее британская газета FT сообщила о том, что Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон выступили с инициативой пригласить российского лидера Владимира Путина на саммит ЕС. 

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По материалам: uposters.ru

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