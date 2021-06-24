МИД России выразил послу Великобритании протест из-за инцидента с эсминцем

Анастасия Иванова

17:41 Автор: Кристина Стащенко

Министерство иностранных дел России выразило решительный протест послу Великобритании в Москве Деборе Броннет в связи с нарушением границы РФ британским эсминцем в Чёрном море. Об этом в четверг сообщается на сайте ведомства.

Инцидент с британским эсминцем Defender произошёл 23 июня в районе мыса Фиолент. По данным Минобороны, эсминец зашёл в территориальные воды России на три километра. Сторожевой корабль пограничников выполнил предупредительную стрельбу, а бомбардировщик Су-24М — предупредительное бомбометание по курсу движения эсминца. После этого Defender покинул территориальные воды РФ.

«Послу был заявлен решительный протест по поводу нарушения границы Российской Федерации и провокационных и опасных действий корабля ВМС Великобритании в территориальном море РФ», — говорится в сообщении МИД.

Читайте также:

• Джабаров ответил на реакцию британского МИД по инциденту в Чёрном море • Посла Великобритании вызовут в МИД России из-за инцидента с эсминцем в Чёрном море

Данные действия российская сторона расценивает как грубое несоблюдение Конвенции ООН по морскому праву 1982 года. «В случае повторения подобных провокаций вся ответственность за их возможные последствия будет полностью лежать на британской стороне», — подчеркнули в министерстве.

Ранее постоянный представитель РФ в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Александр Лукашевич пообещал, что вопрос об инциденте с британским эсминцем в Чёрном море Москва будет поднимать в данном объединении.

В правительстве Великобритании заявили, что эсминец имел право пройти через территориальные воды у берегов Крыма, никого не уведомляя о своих намерениях. Об этом в четверг сообщает ТАСС со ссылкой на письменное заявление главы Минобороны королевства Бена Уоллеса, который также ссылается на Конвенцию ООН по морскому праву.

Он также заявил, что британский эсминец придерживался «безопасного курса» и «вежливо и профессионально» контактировал по радио с российской стороной, хотя и не подчинился требованиям российских сторожевых кораблей.

#международные отношения #Великобритания

127