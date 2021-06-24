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Минэкономики пересчитало цену на бензин на конец июня по формуле "Роттердам+"

Минэкономики пересчитало цену на бензин на конец июня по формуле "Роттердам+"
Министерство экономики Украины пересчитало предельную цену на бензин и дизельное топливо на основании формулы "Роттердам+".

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на сообщение ведомства.

Предельная цена пересчитана на основании формулы с привязкой к котировкам бензина в портах Роттердам-Амстердам-Антверпен плюс 27 долл/т на транспортировку топлива в Украину и 5-7 грн/л торговой наценки на АЗС.

Таким образом, с учетом предельных торговых наценок максимальная цена на бензин для его продажи через сеть АЗС на конец июня - начало июля не должна превышать 30,84 грн/литр, на дизтопливо - 29,23/грн.
По сравнению серединой месяца, средняя цена на бензин возросла на 0,02 грн/литр, на ДТ - на 0,14 грн/литр.

Как сообщалось, на период действия карантина правительство постановлением от 14 мая 2021 года установило предельные уровни торговой надбавки к средней цене дизельного топлива - не выше 7 грн/литр, бензина - не выше 5 грн/литр.

Средняя стоимость ДТ (ULSD 10 ppm) и бензина (GASOLINE 10 ppm) определяет Минэкономики на основании данных Platts CIF NWE (порт Роттердам-Амстердам-Антверпен), а также затрат $27/тонна на логистическое и другое обеспечение, согласно внешнеэкономическим договорам.

"Бензиновая" формула является идентичной к формуле на уголь "Роттердам+", которая действовала с 2016 по 2019. Обе они основаны на котировках топлива в порту Роттердам плюс затраты на доставку к потребителю в Украине.
# Экономика / В мире
По материалам: gogetnews.info

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