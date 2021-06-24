Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Нарушила правило «Холостяка»! Сафарова тайно провела новогоднюю ночь с Тимати

Ни для кого не новость, что съемки программы «Холостяк» проходят заранее. Последний сезон начали снимать еще зимой 2020 года, а на экраны он вышел только весной 2021 года. По правилам проекта, никто не имеет право разглашать подробности шоу до того, пока оно не вышло. Кроме того, девушки не могут появляться вместе с победителем до окончания телетрансляции. Однако Екатерина Сафарова, которая стала победительницей, жестко нарушила правило.

Еще во время последней церемонии роз Адель Вейгель намекнула, что знает о тайной связи Сафаровой с Тимати. Девушка знала, что рэпер посылает ей смс-ки, хотя это запрещено. Адель понимала, что бороться дальше бесполезно, поэтому покинула шоу. Оказывается, там было нечто больше, чем простое сообщение. Сафарова призналась, что встретила Новый год вместе с Тимати! За несколько дней до праздника девушка сказали рэперу, что хочет поехать к подруге отмечать, однако Тимур ее остановил и сам приехал к ней.

«Он написал мне после полуночи, спросил, что я делаю. Ответила, что праздную с семьей. А он: «Давай встретимся». Попросил скинуть адрес. А ведь он знал о моем желании поехать на новогоднюю вечеринку, но попросил остаться. Уже тогда подумала: почему я должна сидеть и не могу поехать?» — рассказала Екатерина.

В результате пара встретилась после боя курантов и неплохо провела время. После этого девушка поехала с ним на отдых, хотя этого делать тоже было нельзя.

Сообщение Нарушила правило «Холостяка»! Сафарова тайно провела новогоднюю ночь с Тимати появились сначала на POPCAKE.

# Новости на сегодня / Шоу-бизнес
По материалам: popcake.tv

Последние новости

Меркель в прощальном выступлении в бундестаге дала ЕС наставления по поводу России
Меркель в прощальном выступлении в бундестаге дала ЕС наставления по
Как выбрать языковую школу?
Как выбрать языковую школу?
В Ставрополье более 1 тысячи детей прошли обучение в мобильном технопарке «Кванториум»
В Ставрополье более 1 тысячи детей прошли обучение в мобильном
В Вологодской области откроются 44 центра «Точка роста»
В Вологодской области откроются 44 центра «Точка роста»
В Якутии около 1800 студентов и выпускников колледжей сдают демонстрационные экзамены по стандартам WorldSkills
В Якутии около 1800 студентов и выпускников колледжей сдают
Джиджи Хадид посетила модную презентацию в Нью-Йорке и рассказала о лучших моментах материнства
Джиджи Хадид посетила модную презентацию в Нью-Йорке и рассказала о
Убывающая Луна в июне 2021 года: что можно делать и что нельзя
Убывающая Луна в июне 2021 года: что можно делать и что нельзя
В Каталонских Пиренеях найдено римское кольцо с геммой
В Каталонских Пиренеях найдено римское кольцо с геммой
Рианну и A$AP Rocky засняли на свидании в Нью-Йорке
Рианну и A$AP Rocky засняли на свидании в Нью-Йорке
Каждый учитель должен уметь работать с детьми с ОВЗ – Татьяна Васильева
Каждый учитель должен уметь работать с детьми с ОВЗ – Татьяна
Экзамен по информатике и ИКТ завершает основную волну ЕГЭ
Экзамен по информатике и ИКТ завершает основную волну ЕГЭ
В рамках Всероссийского конкурса «Мастер года» проводится состязание по разработке эмблемы
В рамках Всероссийского конкурса «Мастер года» проводится состязание

Топ на сегодня

Вера Брежнева, Кети Топурия, Филипп Киркоров, Даня Милохин и другие звезды на открытии фестиваля "Жара"
Вера Брежнева, Кети Топурия, Филипп Киркоров, Даня Милохин и другие
Вышел новый трейлер фильма "Отряд самоубийц: Миссия навылет" с Марго Робби, Идрисом Эльбой, Питом Дэвидсоном и другими
Вышел новый трейлер фильма "Отряд самоубийц: Миссия навылет" с Марго
Ученые уточнили время возникновения Болтышского кратера
Ученые уточнили время возникновения Болтышского кратера
Редкая фотосессия: Шакира появилась на обложке мексиканского Vogue
Редкая фотосессия: Шакира появилась на обложке мексиканского Vogue
Бренд одежды Reebok представил коллаборацию с «Могучими рейнджерами» (ФОТО)
Бренд одежды Reebok представил коллаборацию с «Могучими рейнджерами»

Еще по теме

Екатерина Сафарова рассказала о сексе на «Холостяке
Екатерина Сафарова рассказала о знакомстве с мамой Тимати
Расстались? Екатерина Сафарова об отношениях с Тимати: «Мы не живем вместе»
Вебер не вернулась! Кто из трех финалисток «Холостяка» победит?