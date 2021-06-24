Нарушила правило «Холостяка»! Сафарова тайно провела новогоднюю ночь с Тимати

Анастасия Иванова

Ни для кого не новость, что съемки программы «Холостяк» проходят заранее. Последний сезон начали снимать еще зимой 2020 года, а на экраны он вышел только весной 2021 года. По правилам проекта, никто не имеет право разглашать подробности шоу до того, пока оно не вышло. Кроме того, девушки не могут появляться вместе с победителем до окончания телетрансляции. Однако Екатерина Сафарова, которая стала победительницей, жестко нарушила правило.

Еще во время последней церемонии роз Адель Вейгель намекнула, что знает о тайной связи Сафаровой с Тимати. Девушка знала, что рэпер посылает ей смс-ки, хотя это запрещено. Адель понимала, что бороться дальше бесполезно, поэтому покинула шоу. Оказывается, там было нечто больше, чем простое сообщение. Сафарова призналась, что встретила Новый год вместе с Тимати! За несколько дней до праздника девушка сказали рэперу, что хочет поехать к подруге отмечать, однако Тимур ее остановил и сам приехал к ней.

«Он написал мне после полуночи, спросил, что я делаю. Ответила, что праздную с семьей. А он: «Давай встретимся». Попросил скинуть адрес. А ведь он знал о моем желании поехать на новогоднюю вечеринку, но попросил остаться. Уже тогда подумала: почему я должна сидеть и не могу поехать?» — рассказала Екатерина.

В результате пара встретилась после боя курантов и неплохо провела время. После этого девушка поехала с ним на отдых, хотя этого делать тоже было нельзя.

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