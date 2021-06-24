Окончательная точка: Настя Ивлеева на премьере своего фильма дала понять фанатам, что разводится с Элджеем

Алексей Вольцев

Настя Ивлеева сегодня презентует свой новый фильм под названием «Блогеры и дороги». Она вместе со своими друзьями, в числе которых были Даня Милохин, Эльдар Джарахов и другие, отправилась в путешествие по России и сняла кино. Теперь фильм можно посмотреть в кинотеатрах.

Во время пресс-показа журналисты больше внимания уделяли не самой картине, а все-таки Насте и ее личной жизни, которая в последнее время «трещит по швам». На премьеру поддержать свою супругу не пришел Элджей. Кроме того, Настя дала понять публике, что у них с мужем окончательная точка, ведь на безымянном пальце не было ее обручального кольца.

Вот такой финал истории. Напомним, слухи о проблемах в семье Элджея и Насти появились больше месяца назад. Супруги даже разъезжались по разным местам на время. В начале лета они все-таки решили попробовать сохранить отношения, но не справились. В последнее время появляется все больше информации о том, что влюбленные все-таки расходятся.

Настя и Элджей были женаты почти два года, а встречались чуть больше трех лет. Одна из причин развода артистов в том, что Элджей погряз в долгах и не хочет ничем заниматься, а Настя при этом много работает и приносит деньги в дом.

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