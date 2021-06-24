«Он должен сидеть в тюрьме», — Бритни Спирс впервые рассказала о жестоких издевательствах со стороны отца

Влада Некрасова

На днях состоялся очередной суд с участием Бритни Спирс (Britney Spears), на заседании которого певица вновь попыталась доказать, что ей необходимо отказаться от опекунства своего отца. Несмотря на многочисленные отказы артистка не теряет веры в то, что однажды может стать свободной. В этот раз она решила раскрыть шокирующие подробности ее жизни, чем подтвердила догадки пользователей сети о том, что знаменитость практически находится в рабстве и своими неординарными постами посылает зрителям сигналы о помощи.

«Меня не пускали никуда месяц», «Когда я сказала, что я счастлива, это была ложь…», «Они должны сидеть в тюрьме», — некоторые выдержки Брит с заседания. Так она повествует об отношениях с отцом, демонстрируя пылкую ненависть к этому человеку. Она отмечает, что не является рабыней, но, тем не менее, ей запрещено рожать детей из-за внутриматочной спирали, вынуть которую не разрешается из-за жизненных условий, в которые она попала. По словам селебрити, отец измывался над ней долгое время, заставляя выступать в моменты, когда она ужасно чувствовала себя из-за болезни.

Спирс также рассказала, почему раньше не решалась заявить о происходящем и призналась, что боялась осуждения, насмешек публики и не осознавала, что кто-либо действительно захочет поверить в ее слова: «Мэм, я не знала, что могу подать прошение о прекращении опекунства… Это мое желание и мечта, чтобы все это закончилось. Я хочу вернуть свою жизнь».

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