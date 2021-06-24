Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Новости на сегодня » «Он должен сидеть в тюрьме», — Бритни Спирс впервые рассказала о жестоких издевательствах со стороны отца

«Он должен сидеть в тюрьме», — Бритни Спирс впервые рассказала о жестоких издевательствах со стороны отца

На днях состоялся очередной суд с участием Бритни Спирс (Britney Spears), на заседании которого певица вновь попыталась доказать, что ей необходимо отказаться от опекунства своего отца. Несмотря на многочисленные отказы артистка не теряет веры в то, что однажды может стать свободной. В этот раз она решила раскрыть шокирующие подробности ее жизни, чем подтвердила догадки пользователей сети о том, что знаменитость практически находится в рабстве и своими неординарными постами посылает зрителям сигналы о помощи.

«Меня не пускали никуда месяц», «Когда я сказала, что я счастлива, это была ложь…», «Они должны сидеть в тюрьме», — некоторые выдержки Брит с заседания. Так она повествует об отношениях с отцом, демонстрируя пылкую ненависть к этому человеку. Она отмечает, что не является рабыней, но, тем не менее, ей запрещено рожать детей из-за внутриматочной спирали, вынуть которую не разрешается из-за жизненных условий, в которые она попала. По словам селебрити, отец измывался над ней долгое время, заставляя выступать в моменты, когда она ужасно чувствовала себя из-за болезни.

Спирс также рассказала, почему раньше не решалась заявить о происходящем и призналась, что боялась осуждения, насмешек публики и не осознавала, что кто-либо действительно захочет поверить в ее слова: «Мэм, я не знала, что могу подать прошение о прекращении опекунства… Это мое желание и мечта, чтобы все это закончилось. Я хочу вернуть свою жизнь».

[media=https://www.instagram.com/reel/CQZwuSBA4eA/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading]

Сообщение «Он должен сидеть в тюрьме», — Бритни Спирс впервые рассказала о жестоких издевательствах со стороны отца появились сначала на POPCAKE.

# Новости на сегодня / Шоу-бизнес
По материалам: popcake.tv

Последние новости

Меркель в прощальном выступлении в бундестаге дала ЕС наставления по поводу России
Меркель в прощальном выступлении в бундестаге дала ЕС наставления по
Как выбрать языковую школу?
Как выбрать языковую школу?
В Ставрополье более 1 тысячи детей прошли обучение в мобильном технопарке «Кванториум»
В Ставрополье более 1 тысячи детей прошли обучение в мобильном
В Вологодской области откроются 44 центра «Точка роста»
В Вологодской области откроются 44 центра «Точка роста»
В Якутии около 1800 студентов и выпускников колледжей сдают демонстрационные экзамены по стандартам WorldSkills
В Якутии около 1800 студентов и выпускников колледжей сдают
Джиджи Хадид посетила модную презентацию в Нью-Йорке и рассказала о лучших моментах материнства
Джиджи Хадид посетила модную презентацию в Нью-Йорке и рассказала о
Убывающая Луна в июне 2021 года: что можно делать и что нельзя
Убывающая Луна в июне 2021 года: что можно делать и что нельзя
В Каталонских Пиренеях найдено римское кольцо с геммой
В Каталонских Пиренеях найдено римское кольцо с геммой
Рианну и A$AP Rocky засняли на свидании в Нью-Йорке
Рианну и A$AP Rocky засняли на свидании в Нью-Йорке
Каждый учитель должен уметь работать с детьми с ОВЗ – Татьяна Васильева
Каждый учитель должен уметь работать с детьми с ОВЗ – Татьяна
Экзамен по информатике и ИКТ завершает основную волну ЕГЭ
Экзамен по информатике и ИКТ завершает основную волну ЕГЭ
В рамках Всероссийского конкурса «Мастер года» проводится состязание по разработке эмблемы
В рамках Всероссийского конкурса «Мастер года» проводится состязание

Топ на сегодня

Вера Брежнева, Кети Топурия, Филипп Киркоров, Даня Милохин и другие звезды на открытии фестиваля "Жара"
Вера Брежнева, Кети Топурия, Филипп Киркоров, Даня Милохин и другие
Вышел новый трейлер фильма "Отряд самоубийц: Миссия навылет" с Марго Робби, Идрисом Эльбой, Питом Дэвидсоном и другими
Вышел новый трейлер фильма "Отряд самоубийц: Миссия навылет" с Марго
Ученые уточнили время возникновения Болтышского кратера
Ученые уточнили время возникновения Болтышского кратера
Редкая фотосессия: Шакира появилась на обложке мексиканского Vogue
Редкая фотосессия: Шакира появилась на обложке мексиканского Vogue
Бренд одежды Reebok представил коллаборацию с «Могучими рейнджерами» (ФОТО)
Бренд одежды Reebok представил коллаборацию с «Могучими рейнджерами»

Еще по теме

Шер заступилась за Бритни Спирс
Хакеры написали в твиттере Боба Дилана стишок о смерти Бритни Спирс
Бритни Спирс выпрашивает у отца деньги на кофе
Бритни Спирс выпустила новый сингл Clumsy