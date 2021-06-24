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Педагоги-психологи Ярославской области приняли участие в масштабном образовательном вебинаре

Педагоги-психологи Ярославской области приняли участие в масштабном образовательном вебинаре

К вебинару подключились 136 специалистов, работающих в системе психолого-педагогического консультирования.

Служба помощи родителям Ярославской области в рамках нацпроекта «Образование» провела масштабный образовательный вебинар для специалистов, оказывающих психолого-педагогическую, методическую и консультативную помощь родителям детей от 0 до 18 лет.

К вебинару подключились 136 специалистов, работающих в системе психолого-педагогического консультирования, из всех муниципальных районов Ярославской области. 

Участники вебинара обсудили вопросы организации психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям, разобрали особенности консультирования родителей будущих первоклассников и детей с ОВЗ.

«Очень важно помочь семье создать благоприятный психологический климат. В нашем регионе на данный момент насчитываются 52 базовые организации Службы помощи родителям, работу которых обеспечивают более 250 профильных специалистов. Жители всех муниципальных районов области могут получить бесплатную консультацию психолога, дефектолога, логопеда и педагога», – отметила директор Департамента образования Ярославской области Ирина Лобода.

Специалисты Службы помощи родителям провели уже около 9000 консультаций. Согласно данным мониторинга на информационно-просветительском портале «Растим детей», 98% процентов родителей положительно оценили полученные консультации.

 

# Общество
По материалам: edu.ru

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