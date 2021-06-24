Подруга Бородиной о личности Омарова: «Абьюзер – придурок с комплексами, не умеет получать удовольствие от женщины»

Алексей Вольцев

В Instagram подруги Ксении Бородиной Натальи Алайской появился длинный пост с рассуждениями о недостойных мужчинах и о том, как важно для женщины умеют любить себя, ценить свои усилия, направленные на заботу о других людях, а также знать, как правильно выбирать людей, идущих рядом по жизни. В связи с тем, что информация в публикации по большей степени касалась неудачных браков, а на прикреплённых фотографиях владелица страницы позировала вместе с Ксенией Бородиной, публика сделала вывод, что кричащий текст адресован именно Курбану Омарову, супругу ведущей «Дома-2», с которым, по слухам, у неё сейчас серьезные проблемы в отношениях, толкающие теледиву на развод.

«Абьюзер! Придурок с большими комплексами, который не умеет получать удовольствие от жизни и от женщины.Такие мужчины интересны только в начале. Они красиво ухаживают и добиваются, но что делать потом с этим начальством дома?» — размышляет блоггерша в своем посте.

Несмотря на то, что имени Курбана на странице не упоминается, пользователи единогласно решили, что таким образом подруга лишь косвенно подтвердила сплетни в новостных Telegram-каналах о его разводе с Бородиной. «В чей огород этот камушек? Я думаю, все узнали», «Тут Курбану привет передают», — цитирует комментаторов поста ресурс «СтарХит».

[media=https://www.instagram.com/p/CQc-yEjBymx/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading]

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