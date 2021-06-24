«Поэтому я тебя к своему телу не подпустила»: Айза Долматова обратилась к Гуфу после их громкого скандала

Анастасия Иванова

Всю неделю страна следит за отношениями Айзы и Алексея Долматовых. Айза в своей «Исповеди» рассказала о том, что она снова встречается с Гуфом – ее бывшим мужем. Однако уже вечером того же дня Гуф опроверг эти заявления вместе со своей девушкой Юлей.

Айза была в шоке от увиденного, ведь ее возлюбленный провел время с Юлей, подарил ей цветы и начал публично издеваться над Айзой, намекая, что экс-супруга обо всем врет. Однако Долматова пошла дальше и опубликовала переписки с Гуфом, в которых он зовет ее к себе и предлагает ей секс. Позже Айза пропала на какое-то время, но наконец-то вышла на связь с поклонниками.

Айза написала пост, в котором обратилась к Гуфу, его сестре и Юле. Долматова отметила, что «вся их компания погрязла в гнили». «Алеша, ты был прав, когда сказал, что ты мне такой старый, больной и толстый не нужен. Поэтому я тебя к своему телу не подпустила», – написала Айза. Кроме того, она намекнула, что Юля от Гуфа никуда не уйдет, и предложила подписчикам самим подумать, почему.

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