Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Новости на сегодня » «Поэтому я тебя к своему телу не подпустила»: Айза Долматова обратилась к Гуфу после их громкого скандала

«Поэтому я тебя к своему телу не подпустила»: Айза Долматова обратилась к Гуфу после их громкого скандала

Всю неделю страна следит за отношениями Айзы и Алексея Долматовых. Айза в своей «Исповеди» рассказала о том, что она снова встречается с Гуфом – ее бывшим мужем. Однако уже вечером того же дня Гуф опроверг эти заявления вместе со своей девушкой Юлей.

Айза была в шоке от увиденного, ведь ее возлюбленный провел время с Юлей, подарил ей цветы и начал публично издеваться над Айзой, намекая, что экс-супруга обо всем врет. Однако Долматова пошла дальше и опубликовала переписки с Гуфом, в которых он зовет ее к себе и предлагает ей секс. Позже Айза пропала на какое-то время, но наконец-то вышла на связь с поклонниками.

Айза написала пост, в котором обратилась к Гуфу, его сестре и Юле. Долматова отметила, что «вся их компания погрязла в гнили». «Алеша, ты был прав, когда сказал, что ты мне такой старый, больной и толстый не нужен. Поэтому я тебя к своему телу не подпустила», – написала Айза. Кроме того, она намекнула, что Юля от Гуфа никуда не уйдет, и предложила подписчикам самим подумать, почему.

Сообщение «Поэтому я тебя к своему телу не подпустила»: Айза Долматова обратилась к Гуфу после их громкого скандала появились сначала на POPCAKE.

# Новости на сегодня / Шоу-бизнес
По материалам: popcake.tv

Последние новости

Техника «Огненный цветок»: как максимально активизировать свою энергетику
Техника «Огненный цветок»: как максимально активизировать свою
Программа военно-исторических лагерей «Страна Героев» будет продолжена – РВИО
Программа военно-исторических лагерей «Страна Героев» будет
В Тверской области строятся шесть детских садов
В Тверской области строятся шесть детских садов
В Петербурге появится инновационный центр детского чтения «Библиотека книжных героев»
В Петербурге появится инновационный центр детского чтения «Библиотека
В Москве наградили победителей акции «Диктант Победы»
В Москве наградили победителей акции «Диктант Победы»
В Мичуринске в этом году будет создан центр цифрового образования «IT-куб»
В Мичуринске в этом году будет создан центр цифрового образования
В Ярославской области в этом году появится еще 61 центр «Точка роста»
В Ярославской области в этом году появится еще 61 центр «Точка роста»
Анджелина Джоли рассказала, что ее дочь Захара перенесла операцию
Анджелина Джоли рассказала, что ее дочь Захара перенесла операцию
Суперлуние 24 июня 2021 года: главные опасности этого дня
Суперлуние 24 июня 2021 года: главные опасности этого дня
Яд австралийской гусеницы состоит из 151 токсина
Яд австралийской гусеницы состоит из 151 токсина
Краснодарские курорты закроют для непривитых туристов
Краснодарские курорты закроют для непривитых туристов
Меркель в прощальном выступлении в бундестаге дала ЕС наставления по поводу России
Меркель в прощальном выступлении в бундестаге дала ЕС наставления по

Топ на сегодня

Вера Брежнева, Кети Топурия, Филипп Киркоров, Даня Милохин и другие звезды на открытии фестиваля "Жара"
Вера Брежнева, Кети Топурия, Филипп Киркоров, Даня Милохин и другие
Бренд одежды Reebok представил коллаборацию с «Могучими рейнджерами» (ФОТО)
Бренд одежды Reebok представил коллаборацию с «Могучими рейнджерами»
Лунный день сегодня 24 июня 2021 года
Лунный день сегодня 24 июня 2021 года
АРМИ в шоке от еды Шуги: «Как его не тошнит?»
АРМИ в шоке от еды Шуги: «Как его не тошнит?»
Педагоги-психологи Ярославской области приняли участие в масштабном образовательном вебинаре
Педагоги-психологи Ярославской области приняли участие в масштабном

Еще по теме

Айза Анохина (ВИДЕО): «Гуф, ты больше никому не нужен»
Скандал Айзы и Гуфа – пиар перед альбомом!
От кого рожает Айза: новый муж звезды инстаграм
«Я снова жена Гуфа»: Айза рассказала о воссоединении с бывшим мужем через десять лет после расставания