Прекращает карьеру? Арзамасова сделала заявление: «Сидеть в декрете целый год»

Влада Некрасова

Совсем скоро актриса сериала «Папины дочки» Елизавета Арзамасова станет мамой. Девушка планирует родить малыша уже в ближайшие месяцы. Однако отказываться от работы актриса не собирается. Ведь нужно зарабатывать деньги и продолжать развиваться.

Несмотря на то, что новость о беременности Елизаветы Арзамасовой обрадовала поклонников, некоторые сильно забеспокоились. Общественность стала переживать, что девушка уйдет из профессии и полностью погрузится в семью. Сама Арзамасова рассказала, как она видит свой декрет. Девушка отметила, что умеет распределять приоритеты, поэтому будет сидеть дома, только если так скажет врач.

«Так сложилось, что в декрет уйду на три месяца. С июня по август. В сентябре у меня уже спектакли. Просто творческие люди, спортсмены как-то проще относятся к декрету. Ну невозможно сидеть в декрете целый год. Конечно, если будут медицинские показания, я сделаю выбор в пользу семьи», — призналась звезда.

Напомним, Елизавета и Илья Авербух ждут сына. О беременности общественность узнала еще зимой. Тогда в Сети появились первые слухи об интересном положении актрисы. Арзамасова решила не скрывать, а сразу во всем признаться.

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