Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Общество » Программа военно-исторических лагерей «Страна Героев» будет продолжена – РВИО

Программа военно-исторических лагерей «Страна Героев» будет продолжена – РВИО

Программа военно-исторических лагерей «Страна Героев» будет продолжена – РВИО

Исполнительный директор Российского военно-исторического общества Виталий Мартынюк заявил, что программа военно-исторических лагерей «Страна Героев» будет продолжена, информирует пресс-служба РВИО.

Об этом он сообщил в ходе встречи с участниками Всероссийского военно-исторического лагеря «Страна Героев» в Ивановской области.

Виталий Мартынюк уточнил, что ежегодно на организацию лагеря поступает более 30 заявок от регионов России. Ко всем участникам проекта предъявляются высокие требования, связанные с территориальным расположением, инфраструктурой и т.д.

Исполнительный директор РВИО подчеркнул, что оргкомитет получает большое количество просьб повторно организовать лагеря в регионах, где уже прошли мероприятия военно-исторических лагерей «Страна Героев», и расширить географию: взять в проект новые регионы страны. 

Третья смена «Страны Героев» в Ивановской области стартует 28 июня.

«Страна Героев» – проект, призванный воспитывать российских школьников в духе патриотизма и глубокого почтения к российской истории. В ходе летних смен участники получают навыки проектной деятельности, учатся работать в команде, преодолевать трудности, развивают силу, выносливость и морально-волевые качества.

Молодежные лагеря функционируют в рамках реализации национального проекта «Культура».

До 2024 года такие лагеря планируется открыть в 25 регионах РФ.

Молодежные лагеря организованы Агентством развития внутреннего туризма, которое также является оператором проекта РВИО «Дороги Победы. Путешествия для школьников».

В 2021 году «Страна Героев» примет 5000 человек в пяти субъектах России: Волгоградской, Пензенской, Псковской, Ивановской областях и Республике Башкортостан. 

# Общество
По материалам: edu.ru

Последние новости

Программа военно-исторических лагерей «Страна Героев» будет продолжена – РВИО
Программа военно-исторических лагерей «Страна Героев» будет
В Тверской области строятся шесть детских садов
В Тверской области строятся шесть детских садов
В Петербурге появится инновационный центр детского чтения «Библиотека книжных героев»
В Петербурге появится инновационный центр детского чтения «Библиотека
В Москве наградили победителей акции «Диктант Победы»
В Москве наградили победителей акции «Диктант Победы»
В Мичуринске в этом году будет создан центр цифрового образования «IT-куб»
В Мичуринске в этом году будет создан центр цифрового образования
В Ярославской области в этом году появится еще 61 центр «Точка роста»
В Ярославской области в этом году появится еще 61 центр «Точка роста»
Анджелина Джоли рассказала, что ее дочь Захара перенесла операцию
Анджелина Джоли рассказала, что ее дочь Захара перенесла операцию
Суперлуние 24 июня 2021 года: главные опасности этого дня
Суперлуние 24 июня 2021 года: главные опасности этого дня
Яд австралийской гусеницы состоит из 151 токсина
Яд австралийской гусеницы состоит из 151 токсина
Краснодарские курорты закроют для непривитых туристов
Краснодарские курорты закроют для непривитых туристов
Меркель в прощальном выступлении в бундестаге дала ЕС наставления по поводу России
Меркель в прощальном выступлении в бундестаге дала ЕС наставления по
Как выбрать языковую школу?
Как выбрать языковую школу?

Топ на сегодня

Вера Брежнева, Кети Топурия, Филипп Киркоров, Даня Милохин и другие звезды на открытии фестиваля "Жара"
Вера Брежнева, Кети Топурия, Филипп Киркоров, Даня Милохин и другие
Бренд одежды Reebok представил коллаборацию с «Могучими рейнджерами» (ФОТО)
Бренд одежды Reebok представил коллаборацию с «Могучими рейнджерами»
Редкая фотосессия: Шакира появилась на обложке мексиканского Vogue
Редкая фотосессия: Шакира появилась на обложке мексиканского Vogue
Лунный день сегодня 24 июня 2021 года
Лунный день сегодня 24 июня 2021 года
Учащиеся вологодского «Кванториума» создали атлас с дополненной реальностью «Вологда на ладони»
Учащиеся вологодского «Кванториума» создали атлас с дополненной

Еще по теме

В работе лагерей «Страна Героев» приняли участие около 5 тысяч детей
В Ивановской области реализуется проект «Всероссийский военно-исторический лагерь «Страна Героев»
В Крыму стартовала завершающая смена Всероссийского военно-исторического лагеря «Страна Героев»
В Северной Осетии открывается молодежный патриотический лагерь «Страна Героев»