Программа военно-исторических лагерей «Страна Героев» будет продолжена – РВИО

Алексей Вольцев

Исполнительный директор Российского военно-исторического общества Виталий Мартынюк заявил, что программа военно-исторических лагерей «Страна Героев» будет продолжена, информирует пресс-служба РВИО.

Об этом он сообщил в ходе встречи с участниками Всероссийского военно-исторического лагеря «Страна Героев» в Ивановской области.

Виталий Мартынюк уточнил, что ежегодно на организацию лагеря поступает более 30 заявок от регионов России. Ко всем участникам проекта предъявляются высокие требования, связанные с территориальным расположением, инфраструктурой и т.д.

Исполнительный директор РВИО подчеркнул, что оргкомитет получает большое количество просьб повторно организовать лагеря в регионах, где уже прошли мероприятия военно-исторических лагерей «Страна Героев», и расширить географию: взять в проект новые регионы страны.

Третья смена «Страны Героев» в Ивановской области стартует 28 июня.

«Страна Героев» – проект, призванный воспитывать российских школьников в духе патриотизма и глубокого почтения к российской истории. В ходе летних смен участники получают навыки проектной деятельности, учатся работать в команде, преодолевать трудности, развивают силу, выносливость и морально-волевые качества.

Молодежные лагеря функционируют в рамках реализации национального проекта «Культура».

До 2024 года такие лагеря планируется открыть в 25 регионах РФ.

Молодежные лагеря организованы Агентством развития внутреннего туризма, которое также является оператором проекта РВИО «Дороги Победы. Путешествия для школьников».

В 2021 году «Страна Героев» примет 5000 человек в пяти субъектах России: Волгоградской, Пензенской, Псковской, Ивановской областях и Республике Башкортостан.