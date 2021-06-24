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Рианну и A$AP Rocky засняли на свидании в Нью-Йорке

Рианну и A$AP Rocky засняли на свидании в Нью-Йорке

Вчера 33-летняя Рианна и ее 32-летний бойфренд Раким Майерс, известный под псевдонимом A$AP Rocky, отправились на свидание в один из ресторанов Нью-Йорка. Приватным оно у пары не получилось — уединиться влюбленным помешали папарацци, которые стали следовать за ними по пятам, как только Рианна и ее бойфренд вышли из автомобиля.


Для своего выхода в свет барбадосская певица выбрала очень яркий образ: она была одета в розовое платье с разрезом на ноге, меховую шляпу в цвет наряда и босоножки на каблуке. Рэпер любезно предоставил ей свою кожаную куртку, чтобы она не замерзла.

Свой роман пара рассекретила не сразу. Влюбленные довольно долго скрывали отношения, пока певец не подтвердил их публично в интервью GQ в прошлом месяце. Рианну он назвал любовью всей своей жизни.


Несмотря на свою публичность, выставлять личную жизнь напоказ пара не хочет. Инсайдеры говорят, что Рианне и Ракиму не хочется привлекать к себе внимание посторонних.

О серьезности отношений влюбленных говорит и тот факт, что возлюбленного Рианна познакомила со своей семьей и даже пригласила его отметить вместе с ее близкими Рождество. Сам рэпер уже, похоже, всерьез думает о будущем и вовсю рассуждает об отцовстве. По мнению Ракима, с этой ролью он справится прекрасно.

Думаю, что я буду невероятным, замечательным отцом. У меня будет прекрасный ребенок,— говорил он.

# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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