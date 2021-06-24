Шепелев готов драться с врачами: «Они прокололи Платону пятку»

Алексей Вольцев

Дмитрий Шепелев недавно стал отцом во второй раз. Артист решил поделиться своими впечатлениями об отцовстве. Он рассказал, чем отличается забота о первом ребенке от второго.

Во время размышлений Шепелеву сразу приходит в голову история, которая произошла после рождения сына Платона (ребенка от Жанны Фриске). Тогда медработнки попросили Дмитрия сопроводить ребенка на медосмотр. От увиденного Шепелев был в шоке. Он наблюдал за действиями врачей и у него сжималось сердце от их грубости. Дмитрий вспоминает, как медики крутили ребенка. Тогда ведущий думал, что это чересчур жестко и грубо. Его терпение было на пределе.

«В какой-то момент работники медучреждения прокололи Платону пятку, чтобы взять кровь. Я был готов броситься с кулаками», – вспоминает Шепелев.

По пришествии лет, реакция Дмитрия стала спокойнее. Теперь он уверен, что защищать ребенка от врачей не нужно. Подписчики телеведущего полностью разделили его мнение. Они согласились, что со вторым ребенком гораздо проще.

«Полностью согласна! Во второй раз проще!», «Да! Аналогично у меня!», «Ой, как вы правы!» – отмечают в комментариях подписчики.

Сообщение Шепелев готов драться с врачами: «Они прокололи Платону пятку» появились сначала на POPCAKE.