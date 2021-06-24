Синоптик спрогнозировал понижение температуры в ЦФО

Влада Некрасова

00:55 Автор: Жанна Звягина

Источник: РИА Новости

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд спрогнозировал в четверг снижение температуры воздуха на северо-западе европейской территории России. В центральном регионе, по его словам, небольшое снижение произойдет в воскресенье.

«Для северо-запада ситуация будет меняться достаточно заметно, потому что ложбина низкого давления будет сдвигаться. В центре Европейской России антициклон будет медленно смещаться, а на СЗФО уже явно будет смещение. Будет облачная погода, и понижение температуры начнется с четверга«, — цитирует РИА «Новости» его слова.

По оценке метеоролога, температура опустится сразу на 7-8 градусов — до 26-30 градусов, затем последуют более облачная погода и осадки.

Тем не менее жителям центра Европейской России ждать снижение температуры не следует. «До конца недели такая высокая температура — 34-36 градусов. В воскресенье появляются условия для формирования небольших облаков, даже в отдельных районах, может быть, на 5% территории, будет небольшой дождь», — сказал Вильфанд.

По его прогнозам, температура в воскресенье ожидается на уровне 32-33 градуса, а в начале следующей недели — 30-32 градуса. «Все равно на 5-6 градусов выше нормы, но не на 10-11, как сейчас. Небольшое понижение намечается», — заметил специалист.

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23 июня в Москве был побит абсолютный температурный рекорд для июня, установленный 21 июня 1901 года (34,7 градуса). Температура воздуха днём в среду прогрелась до 34,8 градуса.

Днем ранее температура воздуха в российской столице поднялась до 32,4 градуса. Предыдущий температурный рекорд был установлен 22 июня 1917 года — тогда воздух прогрелся до 31,8 градуса.

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