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Скандал Айзы и Гуфа – пиар перед альбомом!

На днях Айза Долматова призналась, что вновь состоит в отношениях с рэпером Алексеем Долматовым. Однако спустя время теледива призналась, что экс-супруг ее обманул. Что это было: предательство или хорошо спланированный пиар-ход?

После того, как Айза призналась в шоу «Исповедь», что вновь встречается с Гуфом, общественность невероятно порадовалась за нее. Однако счастье было недолгим, уже через несколько минут она лила слезы у себя в Instagram. Подписчики тут же начали ее жалеть и ненавидеть Гуфа. Об этом случае начали писать все СМИ. Внимание общественности было приковано только к нему. Однако сейчас в Сети считают, что драма была разыграна специально перед выходом нового альбома Гуфа.

«Короли маркетинга», «Научились у тиктокеров?», «Пора бы придумать новый метод раскрутки«, – отмечают пользователи Сети.

Однако внимательные подписчики заметили, что альбом рэпер презентовал уже давно. Видимо Гуф захотел поднять просмотры и пропиарить былое творчество. Действительно ли это так – остается только догадываться. Пока ни Гуф, ни Айза не прокомментировали эту ситуацию.

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# Новости на сегодня / Шоу-бизнес
По материалам: popcake.tv

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