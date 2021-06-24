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Sony планирует побить 24-летний рекорд продаж консолей

Sony планирует побить 24-летний рекорд продаж консолей
Исполнительный директор Sony Кэнитиро Ёсида на общем собрании акционеров заявил, что компания планирует отгрузить больше 22,6 млн консолей PlayStation 5 с 1 апреля 2022 года по 31 марта 2023 года.

Если Sony удастся достичь этого результата, компания побьёт рекорд отгрузок консолей, поставленный ещё в 1998 финансовом году оригинальной PlayStation — 22,6 млн устройств.
Пиковые отгрузки других консолей Sony:

PlayStation 2 — 22 млн устройств в 2002 финансовом году

PlayStation 3 — 14,4 млн устройств в 2010 финансовом году

PlayStation 4 — 20 млн устройств в 2016 финансовом году

В текущем финансовом году, который завершится 31 марта 2022-го, Sony планирует отгрузить свыше 14,8 млн консолей PlayStation 5. Это больше, чем у PlayStation 4 за её второй год доступности.
# Технологии / В мире
По материалам: gogetnews.info

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