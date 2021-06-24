Sony планирует побить 24-летний рекорд продаж консолей

Анастасия Иванова

Исполнительный директор Sony Кэнитиро Ёсида на общем собрании акционеров заявил, что компания планирует отгрузить больше 22,6 млн консолей PlayStation 5 с 1 апреля 2022 года по 31 марта 2023 года.Если Sony удастся достичь этого результата, компания побьёт рекорд отгрузок консолей, поставленный ещё в 1998 финансовом году оригинальной PlayStation — 22,6 млн устройств.Пиковые отгрузки других консолей Sony:PlayStation 2 — 22 млн устройств в 2002 финансовом годуPlayStation 3 — 14,4 млн устройств в 2010 финансовом годуPlayStation 4 — 20 млн устройств в 2016 финансовом годуВ текущем финансовом году, который завершится 31 марта 2022-го, Sony планирует отгрузить свыше 14,8 млн консолей PlayStation 5. Это больше, чем у PlayStation 4 за её второй год доступности.