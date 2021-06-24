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Современные технологии позволяют индивидуализировать образование

Современные технологии позволяют индивидуализировать образование

Заместитель министра просвещения РФ Татьяна Васильева считает, что современные технологии позволяют образованию подстраиваться под индивидуальные потребности участников учебного процесса, под их актуальные потребности и особенности.

«Благодаря технологиям образование сегодня получает все больше возможностей индивидуализации на всех уровнях», – заявила она в ходе совместного прямого эфира Минпросвещения России и Росмолодежи


Татьяна Васильева напомнила, что в рамках нацпроекта «Образование» в школах появляются различные лаборатории – пространства, где можно в том числе создавать межпредметные проекты, в которых каждый участник имеет возможность персонального построения образовательной траектории.
 
Заместитель министра отметила, что одна из важных опций учебного процесса – это формирование функциональных навыков, софт-скиллс. 

«Это дополнительная составляющая каждой активности, каждого урока, дополнительных занятий», – подчеркнула Татьяна Васильева.

Она прокомментировала также, что вслед за изменениями, происходящими в мире, меняется и образовательный процесс.

«Так, сегодня курсовая работа может быть представлена в новых форматах – и как проект, созданный гибридными методами, и как прямой эфир. Мир не стоит на месте, система образования – тоже», – резюмировала она.
 

 

# Общество
По материалам: edu.ru

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