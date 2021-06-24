Современные технологии позволяют индивидуализировать образование
Заместитель министра просвещения РФ Татьяна Васильева считает, что современные технологии позволяют образованию подстраиваться под индивидуальные потребности участников учебного процесса, под их актуальные потребности и особенности.
Татьяна Васильева напомнила, что в рамках нацпроекта «Образование» в школах появляются различные лаборатории – пространства, где можно в том числе создавать межпредметные проекты, в которых каждый участник имеет возможность персонального построения образовательной траектории.
Заместитель министра отметила, что одна из важных опций учебного процесса – это формирование функциональных навыков, софт-скиллс.
Она прокомментировала также, что вслед за изменениями, происходящими в мире, меняется и образовательный процесс.