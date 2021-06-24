Суперлуние 24 июня 2021 года: главные опасности этого дня

Вадим Карасев

Сегодня нас ожидает не просто полная Луна, а последнее в 2021 году суперлуние. Эксперты в области астрологии рассказали, каким будет 24 июня и какие опасности приготовило нам наше ночное светило.

Луна движется вокруг Земли не по идеальной окружности, в по орбите в виде эллипса, поэтому она периодически то отдаляется от нас, то приближается. Суперлуние — это момент, когда максимальное приближение Луны к Земле совпадает с Полнолунием. В этот раз данное астрологическое событие вновь пройдет под управлением Стрельца, но уже без лунного затмения, как было месяц назад.

Опасности в сфере финансов и работы

Сегодня наиболее осторожными стоит быть тем, кто находится за рулем. Опасайтесь поломок автомобиля, будьте предельно осторожными в плане соблюдения правил дорожного движения. Даже самые безобидные нарушения могут привести к плохим последствиям. Можно заработать штрафы, проблемы с законом.

Командировки и различные поездки могут срываться или проходить не совсем так, как надо нам. То же самое касается деловых встреч, собеседований. Люди будут непредсказуемыми, поэтому не стоит думать, что вы можете сегодня все предусмотреть.

Остаться на плаву или даже повысить доходы удастся тем, у кого развита интуиция. Шестое чувство в такие дни поможет выбираться из сложных ситуаций и принимать быстрые, но правильные решения. Само собой, это не значит, что у вас получится выехать лишь на одном предчувствии и внутреннем голосе.

Старайтесь не тратить лишний раз деньги. Если придется купить что-то, можете воспользоваться заговором на удачную покупку. Не берите в долг и не давайте взаймы. Вас могут обмануть.

Опасности в сфере любви и общения

Суперлуние в Стрельце лишит многих из нас эмпатии. Это значит, что 24 июня можно не ждать взаимопонимания. Чувствительность людей и желание понимать окружающих исчезнут. Многие станут более эгоистичными и зацикленными на себе и на личной выгоде.

В этот день ожидается расцвет манипуляций. Опасайтесь токсичных людей. Старайтесь либо провести сегодняшний день в уединении и личных делах, либо работать и жить бок о бок только с теми, в ком вы уверены на сто процентов.

В отношениях могут быть кризисные ситуации, в которых люди будут терять доверие друг к другу. В любви возможно появление третьей стороны — человека, который может образовать любовный треугольник. Опасайтесь даже флирта на стороне. Если вторая половинка узнает, отношения лишатся будущего.

Вообще, сегодня люди не будут предрасположены к прощению. Если вы кого-то обидите, не ждите быстрого восстановления дружбы или любви. Придется возвращать доверие поступками. На это может уйти время.