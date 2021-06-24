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Техника «Огненный цветок»: как максимально активизировать свою энергетику

Техника «Огненный цветок»: как максимально активизировать свою энергетику

Усилить собственную энергетику и активизировать ее в нужный момент для защиты или достижения поставленных целей поможет проверенная техника «Огненный цветок». Благодаря этой практике удастся раскрыть чакры и без труда наполняться силами для счастливой жизни.


Обрести контроль над своей энергией, уметь быстро восполнять ее запасы и с легкостью выполнять даже самые сложные задачи получится благодаря постоянным тренировкам. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют научиться технике «Огненный цветок», чтобы держать свою энергию под контролем и не страдать от упадка сил.

Как выполнять технику для активизации энергетики

Выполнять упражнение важно в спокойном месте и удобном положении сидя. Не обязательно садиться в позу лотоса — достаточно расслабиться, чтобы мышцы не испытывали напряжения. В начале практики специалисты в области биоэнергетики рекомендуют использовать горящую свечу, чтобы фокусироваться на пламени, мысленно перенося его в область солнечного сплетения. Размеренное дыхание, расфокусированный взгляд и отсутствие посторонних мыслей укажут на то, что занятие проходит правильно.

Второй фазой практики будет внимание на зону копчика, в которой мысленным взором разжигают огонь, струящийся через позвоночник и раскрывающий огненные цветы по всему организму. Главный цветок распускается в голове, выходя через макушку.

В третей фазе практики из мысленного цветка выпускают язычки пламени, освещающие пространство вокруг и вбирающие в себя энергию извне. Главное, чтобы огонь был греющим, а не обжигающим, приносил удовлетворение и восполнял запас энергии, а не забирал его из тела, распространяя в пространстве. В таком случае практика будет приносить пользу, а не вред.


Практиковать технику «Огненный цветок» можно ежедневно или по мере возможности, но не бросать тренировок до тех пор, пока каждое действие не будет отработано до автоматизма. В этом случае получится наполняться энергией в считанные секунды именно тогда, когда это необходимо.

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По материалам: dailyhoro.ru

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