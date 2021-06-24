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Третий Евразийский женский форум пройдёт в очно-заочном формате

Третий Евразийский женский форум пройдёт в очно-заочном формате

15:26  Автор: Юлия Сапрыгина



Ситуация с коронавирусом в России может улучшиться к октябрю, когда в Петербурге пройдет третий Евразийский женский форум, рассчитывает спикер Совфеда Валентина Матвиенко. Об этом она сказала, открывая заседание оргкомитета форума. 

Парламентарий отметила, что до встречи в Санкт-Петербурге осталось меньше четырёх месяцев. «Эпидемиологическая ситуация сейчас нестабильная, надеемся, что она улучшится к октябрю», — сказала спикер.

При этом она отметила, что организаторы форума готовы к самым разным ситуациям, главная задача — обеспечить безопасность участников. Спикер также сказала, что некоторые делегаты уже подтвердили своё участие в форуме по видеоконференцсвязи.

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«Будем активно использовать эти новые возможности и новые технологии. Многие наши подруги уже подтвердили участие в таком формате», — сказала Матвиенко.

Чтобы обеспечить безопасность участниц, которые планируют приехать в Россию лично, Председатель Совета Федерации попросила Роспотребнадзор создать специальную рабочую группу, которая будет мониторить ситуацию с коронавирусом не только в России, но и в тех странах, откуда ожидаются гости.


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По материалам: pnp.ru

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