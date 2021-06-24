У Грачевского должен был родиться еще один ребенок после его смерти: «Я узнала о нем, когда случился выкидыш»

Влада Некрасова

Екатерина Белоцерковская, вдова Бориса Грачевского, в программе «Судьба человека» на канале «Россия 1» рассказала о том, как умер ее любимый супруг, какие последние слова он успел ей сказать перед подключением его к аппарату искусственной вентиляции легких, а также поведала о тайне, о которой раньше предпочитала молчать. Как выяснилось, в момент смерти мужа женщина была беременна, но сама не знала об этом. К сожалению, ребенок не выжил и у мамочки случился выкидыш на маленьком сроке, который, вероятно, был спровоцирован сильным стрессом от новости о смерти режиссера.

Белоцерковская признается, что этот период был невероятно страшным и сложным, смириться с потерей мужа и еще не родившегося ребенка не представлялось возможным. «Я узнала о нем, когда случился выкидыш. У меня был маленький ребенок на руках, поэтому сейчас я обязана жить за двоих. Я не имею права сдвинуться куда-то. Ни влево, ни вправо. Я обязана вырастить нашего общего ребенка», — в слезах делилась знаменитость подробностями прошлого.

Отметим, легендарный «отец» «Ералаша» скончался от последствий коронавирусной инфекции в конце 2020 года.

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