Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Новости на сегодня » У Грачевского должен был родиться еще один ребенок после его смерти: «Я узнала о нем, когда случился выкидыш»

У Грачевского должен был родиться еще один ребенок после его смерти: «Я узнала о нем, когда случился выкидыш»

Екатерина Белоцерковская, вдова Бориса Грачевского, в программе «Судьба человека» на канале «Россия 1» рассказала о том, как умер ее любимый супруг, какие последние слова он успел ей сказать перед подключением его к аппарату искусственной вентиляции легких, а также поведала о тайне, о которой раньше предпочитала молчать. Как выяснилось, в момент смерти мужа женщина была беременна, но сама не знала об этом. К сожалению, ребенок не выжил и у мамочки случился выкидыш на маленьком сроке, который, вероятно, был спровоцирован сильным стрессом от новости о смерти режиссера.

Белоцерковская признается, что этот период был невероятно страшным и сложным, смириться с потерей мужа и еще не родившегося ребенка не представлялось возможным. «Я узнала о нем, когда случился выкидыш. У меня был маленький ребенок на руках, поэтому сейчас я обязана жить за двоих. Я не имею права сдвинуться куда-то. Ни влево, ни вправо. Я обязана вырастить нашего общего ребенка», — в слезах делилась знаменитость подробностями прошлого.

Отметим, легендарный «отец» «Ералаша» скончался от последствий коронавирусной инфекции в конце 2020 года.

[media=https://www.instagram.com/p/COW9LT4AfFf/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading]

Сообщение У Грачевского должен был родиться еще один ребенок после его смерти: «Я узнала о нем, когда случился выкидыш» появились сначала на POPCAKE.

# Новости на сегодня / Шоу-бизнес
По материалам: popcake.tv

Последние новости

Еврокомиссия готовит санкции против Венгрии из-за "позорного" закона о ЛГБТ
Еврокомиссия готовит санкции против Венгрии из-за "позорного" закона
Как снять негатив свечой
Как снять негатив свечой
Польза энергетических чисток
Польза энергетических чисток
В школе Алтайского края завершили капитальный ремонт спортивного зала
В школе Алтайского края завершили капитальный ремонт спортивного зала
В Республике Алтай проходит эколого-инженерная школа
В Республике Алтай проходит эколого-инженерная школа
Современные технологии позволяют индивидуализировать образование
Современные технологии позволяют индивидуализировать образование
АРМИ в шоке от еды Шуги: «Как его не тошнит?»
АРМИ в шоке от еды Шуги: «Как его не тошнит?»
"Я борюсь, все нормально": вдова Бориса Грачевского раскрыла его последние слова
"Я борюсь, все нормально": вдова Бориса Грачевского раскрыла его
Вера Брежнева, Кети Топурия, Филипп Киркоров, Даня Милохин и другие звезды на открытии фестиваля "Жара"
Вера Брежнева, Кети Топурия, Филипп Киркоров, Даня Милохин и другие
Педагоги-психологи Ярославской области приняли участие в масштабном образовательном вебинаре
Педагоги-психологи Ярославской области приняли участие в масштабном
Лунный день сегодня 24 июня 2021 года
Лунный день сегодня 24 июня 2021 года
Бренд одежды Reebok представил коллаборацию с «Могучими рейнджерами» (ФОТО)
Бренд одежды Reebok представил коллаборацию с «Могучими рейнджерами»

Топ на сегодня

Испания помиловала организаторов незаконного референдума о независимости Каталонии
Испания помиловала организаторов незаконного референдума о
Студент из Джорджии проснулся триллионером, инвестировав $20 в малоизвестную криптовалюту
Студент из Джорджии проснулся триллионером, инвестировав $20 в
Вышел новый трейлер фильма "Отряд самоубийц: Миссия навылет" с Марго Робби, Идрисом Эльбой, Питом Дэвидсоном и другими
Вышел новый трейлер фильма "Отряд самоубийц: Миссия навылет" с Марго
Ученые уточнили время возникновения Болтышского кратера
Ученые уточнили время возникновения Болтышского кратера
Вера Брежнева, Кети Топурия, Филипп Киркоров, Даня Милохин и другие звезды на открытии фестиваля "Жара"
Вера Брежнева, Кети Топурия, Филипп Киркоров, Даня Милохин и другие

Еще по теме

Вдова Грачевского раскрыла шокирующие подробности о смерти режиссера
Белоцерковская обратилась к Прокловой: «Неужели вам не стыдно?»
Грачевский знал, что умрет. Вдова раскрыла последние слова режиссера: «Это произошло в 10:53. А в 11:05 его подключили к ИВЛ»
"Я борюсь, все нормально": вдова Бориса Грачевского раскрыла его последние слова