Убывающая Луна в июне 2021 года: что можно делать и что нельзя

Вадим Карасев

Фаза убывания Луны крайне важна. Пока ночное светило находится в этом состоянии, оно отдает накопленную ранее энергию, но делает это крайне спокойно. Астрологи рассказали, каким будет период убывания во второй половине июня.

Во второй половине месяца Луна будет убывать с 25 по 30 число. Эксперты сайта dailyhoro.ru советуют внимательно относиться ко всему, что происходит. В такие периоды редко происходит что-то неважное. Старайтесь следить за знаками судьбы и почаще обращайтесь за помощью к интуиции.

Настроение и энергетика с 25 по 30 июня

Пока Луна убывает, внутренний мир людей приходит к гармонии. Все противоречия с высокой вероятностью разрешаются. Если вас ранее мучили какие-то неприятные мысли или воспоминания, за эти шесть дней они исчезнут. Луна сделает так, что в вашей жизни появится нечто такое, что поможет забыть о проблемах.

Что нельзя делать

Накручивать себя. Если что-то вас раздражает, отпустите это. Если вы не можете изменить что-то или кого-то, то лучше переключиться на нечто иное.

Нервничать. Каждый, кто будет выходить из себя, почувствует большую потерю сил. Агрессия и конфликты будут забирать очень много энергии.

Что можно делать

Заниматься духовными практиками, чтением молитв. Это существенно поднимет ваше настроение, поможет определиться с целями на будущее. Особенно полезными они окажутся 29 и 30 числа, пока Луна будет Рыбах.

Отдыхать. 26 и 27 число — суббота и воскресенье. Эти дни просто созданы для того, чтобы релаксировать и абстрагироваться от мыслей о работе. Можно гулять, отправляться на природу. Это существенно поднимет настроение.

Заниматься преображением своей внешности. Изменения не должны быть кардинальными. Сделайте новую прическу или купите что-то из одежды.

Любовь и отношения на убывающей Луне

Сфера отношений и общения на убывающей Луне процветает. Ночное светило поможет влюбленным людям прийти к согласию и миру. То же самое касается и отношений с коллегами и друзьями. Если на растущей Луне произошли какие-то ссоры, то с 25 по 30 число обиды сойдут на нет.

Что нельзя делать

Обижаться. Если в этот период поссориться, восстановить доверие и любовь уже не получится. Из-за обид может разрушиться даже самая крепкая дружба, самые долгие и здоровые отношения.

Нельзя давать пустые обещания. Убывающая Луна не переносит лжи, лицемерия и хитрости. В любовных, дружеских или семейных отношениях не должно быть фальши. Убывающая Луна располагает к доверию, поэтому не стоит им злоупотреблять.

Что можно делать

Ходить на свидания. Романтика и флирт подарят много позитива всем. Не бойтесь знакомиться с новыми людьми, если вы в поисках или просто свободны и не желаете серьезных отношений.

Проводить время с близкими. Особенно хорошо для этого подойдут такие дни, как 29 и 30 июня. Можно будет собирать дома друзей, организовывать вечеринки и праздники.

Финансы и работа в конце июня

Финансовая сфера тоже будет процветать. Убывающая Луна делает нас более внимательными и вдумчивыми. Вероятность того, что вы сможете повысить свой доход, будет довольно велика.

Что нельзя делать

Переключать внимание с основных дел на второстепенные. Занимайтесь тем, что наиболее важно.

Перекладывать ответственность за свои неудачи на других людей. Этого убывающая Луна не любит больше всего. Учитесь на ошибках, пока есть такая возможность.

Также не стоит брать и давать деньги в долг. Стареющая Луна этого не одобряет.

Что можно делать

Заниматься тем, что вы долго откладывали. Подобные дела будут наиболее успешными. Если есть то, что вы не хотели или боялись делать, можно смело к этому приступать в период с 25 по 30 число.

Совершать дорогостоящие покупки. Это лучше делать на Луне в Водолее — 27 и 28 июня. В эти дни можно потратиться на то, что мило вашему сердцу.

Брать дополнительную работу. Трудолюбие — главное качество тех, кому Луна подарит финансовую удачу и поможет воплотить мечты в жизнь.