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Угроза диверсий: в Украине собираются усилить ответственность за проникновение на военные объекты

Угроза диверсий: в Украине собираются усилить ответственность за проникновение на военные объекты
Кабинет Министров Украины предложил Верховной Раде внести изменения в законодательство и установить административную ответственность за самовольное проникновение на военные объекты.

Как говорится в пояснительной записке, в условиях длительной российской агрессии со стороны РФ существует постоянная угроза диверсионных проявлений на важных военных объектах с целью подрыва обороноспособности нашего государства. За последний период значительно возросло количество случаев проникновения на военные объекты посторонних лиц, в том числе с целью совершения диверсий.

Как известно, ответственность за совершение диверсий предусмотрена Уголовным кодексом Украины и наказывается лишением свободы на срок до 15 лет. А административной ответственности за самовольное проникновение на военные объекты, что может быть предпосылкой совершения диверсии, не предусмотрено.
Кроме того, отмечается, что некоторые военные объекты относятся к потенциально опасным и самовольное проникновение на них может привести к тяжелым и трагическим последствиям для гражданского населения.

Согласно проекту закона, который правительство предлагает принять парламенту, устанавливается ответственность за самовольное проникновение на военные объекты, Нацполиция наделяется полномочиями составлять протоколы об админнарушениях, а судьи - рассматривать эти дела в судах.

"Самовольное проникновение на военные объекты влечет за собой наложение штрафа от 500 до 1000 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан с конфискацией орудия совершения правонарушения или без таковой", - говорится в тексте закона.

Если нарушение совершено повторно, то штрафы увеличиваются до 2000 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан, а содеянное правонарушение в условиях особого периода - до 3000 минимумов.

Члены правительства отмечают, что такое принятие изменений в законодательство улучшит безопасность военных объектов, а также уменьшит случаи самовольного проникновения на них.
# Общество / В мире
По материалам: gogetnews.info

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