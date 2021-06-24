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Уличный стиль знаменитости: Белла Хадид в блузке на шнуровке на прогулке в Париже

Уличный стиль знаменитости: Белла Хадид в блузке на шнуровке на прогулке в Париже

Пока 26-летняя Джиджи Хадид продвигает в Нью-Йорке новую кампанию со своим участием, 24-летняя Белла Хадид отправилась в Париж, где сейчас проходит Неделя мужской моды.

Модель прогулялась по улицам французской столицы, где за ней, конечно, следовали репортеры, соскучившиеся по визитам мировых знаменитостей.


Белла Хадид


На публике Белла появилась в винтажной блузке Jean Paul Gaultier, брюках любимого свободного кроя и кожаной куртке. В качестве аксессуаров модель предпочла сумку Fendi и очки Chanel.

Вероятно, что скоро мы снова увидим Беллу не только в уличной хронике, но и на показах — после пандемии мир моды понемногу возвращается к традиционным дефиле.




Живое шоу обещает и Жан-Поль Готье, который перезапустил свой личный бренд, — коллекции теперь будут создавать приглашенные дизайнеры. Первый такой показ состоится уже скоро — 7 июля в Париже. Но какими-то новинками публику порадуют раньше.

Приготовьтесь к неделе, полной любви и потрясающих сюрпризов,

— такой пост появился сегодня в инстаграме бренда, а Белла его перепостила.


Учитывая, как тесно Хадид сотрудничает с маркой (недавно она участвовала в модной съемке Jean Paul Gaultier), модель может принять самое активное участие в подготовке обещанных сюрпризов!




# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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