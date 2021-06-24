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Умер Виктор Балашов: «Он сообщил о полете Гагарина в космос»

Сегодня скончался советский и российский телеведущий Виктор Балашов. Ему было 96 лет. Он был первым, кто сообщил гражданам СССР о полете в космос Юрия Гагарина. О причинах его смерти пока неизвестно.

«Больше полувека он служил этой профессии, а фразу «Говорит Москва, работают все радиостанции Советского Союза» произносил тысячи раз», — отметил ведущий «Россия 24».

Время, место и дата прощания с легендарным человеком будет известна на днях. Отметим, что Виктор Балашов имел орден Почета и медаль «За отвагу». Он вел программы «Время», «Новости», «Победители», «Клуб фронтовых друзей», а также снялся в нескольких фильмах. Несмотря на то, что 25 лет назад он ушел с телевидения, многие телеканалы сегодня скорбят и вспоминают Балашова.

«Старейший диктор нашего телевидения. <…> Очень многим помогал. Человек очень душевный, с прекрасным голосом, с удивительной харизмой«, — отметил Владимир Соловьев.

Кроме того, поклонники выражают свои соболезнования близким и друзьям Балашова. Они вспоминают  выступления Виктора и отмечают, что у него был красивый тембр и мощный, насыщенный тонами голос.

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По материалам: popcake.tv

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