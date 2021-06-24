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В Якутии около 1800 студентов и выпускников колледжей сдают демонстрационные экзамены по стандартам WorldSkills

В Якутии около 1800 студентов и выпускников колледжей сдают демонстрационные экзамены по стандартам WorldSkills

В Якутии около 1800 студентов и выпускников колледжей и техникумов сдают демонстрационные экзамены по стандартам WorldSkills Russia по 29 компетенциям, сообщает пресс-служба Института развития профессионального образования Республики Саха (Якутия).

Экзамены проводятся в Якутии с 29 апреля по 30 июня. В регионе организовано 59 аккредитованных центров проведения демонстрационного экзамена, оснащенных современным оборудованием.

Профессиональные навыки выпускников оценивают 350 квалифицированных экспертов, которые прошли обучение и имеют свидетельства на право оценивания.

«В этом году наибольшее количество экспертов привлекли Якутский медицинский колледж и Финансово-экономический колледж им. И.И. Фадеева – более ста экспертов. В общем мы планируем привлечь более 350», – сказал старший методист Центра независимой оценки качества профессионального образования Петр Соловьев.

Демонстрационный экзамен по стандартам WorldSkills ежегодно проводится с целью определения профессиональных умений и навыков в реальных производственных условиях, позволяющих экспертам и работодателям проводить независимую экспертную оценку выполнения заданий выпускниками в соответствии с международными требованиями. На сегодняшний день экзамены сдали уже более 1200 человек.  

WorldSkills – это международное некоммерческое движение, созданное с целью повышения престижа рабочих профессий и развития профессионального образования путем гармонизации лучших практик и профессиональных стандартов во всем мире. Раз в два года WorldSkills проводит международные соревнования профессионального мастерства. РФ присоединилась к движению в 2012 году.

# Общество
По материалам: edu.ru

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