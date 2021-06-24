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В Ярославской области в этом году появится еще 61 центр «Точка роста»

В Ярославской области в этом году появится еще 61 центр «Точка роста»

В Ярославской области в этом году появится еще 61 центр образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» Минпросвещения России, сообщает пресс-служба Правительства Ярославской области. 

Центры появятся в рамках реализации нацпроекта «Образование».

«Уже завершены ремонты в четырех школах Некрасовского, Даниловского, Ярославского и Ростовского районов. В остальных образовательных организациях активно ведутся работы и закупка оборудования, педагоги проходят обучение», – сообщил заместитель председателя Правительства Ярославской области Роман Колесов.

В прошлом году в муниципальных образованиях региона появились 42 центра «Точка роста» цифрового и гуманитарного профилей.

«Точки роста» – это специализированные центры, которые в рамках национального проекта «Образование» создаются на базе общеобразовательных, в том числе сельских, школ по всей стране. Цель их создания – дать возможность детям из регионов научиться работать с современными технологиями.

Национальный проект «Образование» был утвержден президентом России Владимиром Путиным в 2018 году. Он призван обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования, а также вхождение Российской Федерации в число десяти ведущих стран по качеству общего образования. Бюджет проекта – 784,5 миллиарда рублей. Реализация нацпроекта «Образование» охватит период с 2019 до 2024 года.  

# Общество
По материалам: edu.ru

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