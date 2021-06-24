В Каталонских Пиренеях найдено римское кольцо с геммой

Вадим Карасев

Археологи опубликовали описание железного кольца с резным камнем, найденного в 2017 году при раскопках археологического памятника Тоссаль-де-Балтарга (Tossal de Baltarga) в районе Серданья на востоке Каталонии. Гемма на кольце изображает Ахилла и царицу амазонок Пентесилею.

Согласно греческим мифам, дочь бога войны Ареса Пентесилея прибыла на помощь осажденной Трое уже после гибели Гектора и отважно сражалась с греческими воинами, пока не пала в поединке с Ахиллом. Сохранилось предание о том, что Ахилл влюбился в убитую им деву-воительницу, поэтому в античном искусстве распространены изображения Ахилла, держащего на руках умирающую Пентесилею. Согласно Павсанию, картина с этим сюжетом была среди изображений на троне Зевса в Олимпии. Аналогичная скульптура имелась на храме Афродиты в Афродизиасе на территории современной Турции. Позже этот сюжет воспроизводился в римских скульптурах и мозаиках.

Резной камень на кольце, найденном в Тоссаль-де-Балтарга, тоже изображает Ахилла с умирающей Пентесилеей. Амазонка стоит на коленях, опираясь на боевой топор. Ахилл поддерживает ее левой рукой. Его корпус и голова развернуты к зрителю. Камнерез сумел детально передать одежду и вооружение героев. Можно даже увидеть ремешки сандалий на правой ноге Пентесилеи и детали ее прически. При этом размер камня — всего 17 на 15,5 мм. Стилистический анализ позволяет датировать кольцо и гемму 100–50 годами до н. э.

Фото: Ramon Maroto

По мнению ученых, качество резьбы по камню настолько высокое, что гемма не могла быть сделана местным иберийским мастером и не могла принадлежать иберийцу, даже представителю местной элиты. Вероятно, в Тоссаль-де-Балтарга кольцо принес один из командиров размещавшегося там римского гарнизона. Ранее археологи уже находили железные кольца с геммами, принадлежавшие римским военным времен поздней Республики. Такие находки делались и на полях сражений в Иберии. Эти кольца были дорогими изделиями, но делались не из золота, а из более прочного металла и имели практическую функцию: владелец использовал такое кольцо в качестве личной печати, оставляя его оттиск на документах.

В Тоссаль-де-Балтарга нашли три таких кольца. Кольцо с Ахиллом и Пентесилеей было найдено в здании, построенном в середине II века до н. э. и заброшенном между 50 и 30 годами до н. э. Монеты и гвозди из солдатских сапог, найденные на этом месте, указывают, что там размещался небольшой гарнизон, сосредоточенный вокруг сторожевой башни, которая контролировала стратегически важный проход через горы.

Исследователи полагают, что потеря кольца связана с оставлением Тоссаль-де-Бальтарга в ходе военных кампаний на территории иберийского народа керетанов в середине или в конце I века до н. э. Поскольку свидетельств разрушений в Тоссаль-де-Балтарга нет, вероятно, римский гарнизон был выведен оттуда, а кольцо потеряно или оставлено владельцем. Возможно, форпост в Тоссаль-де-Балтарга был ликвидирован после подавления восстания керетанов в 39 году до н. э.

Исследование опубликовал European Journal of Archeology.