В Крыму общепит будет использовать только одноразовую посуду
22:25 Автор: Жанна Звягина
Источник: Роспотребнадзор
Предприятиям общепита в Крыму предписано использовать только одноразовую посуду, сообщает в четверг пресс-служба Роспотребнадзора.
В настоящее время в связи с неблагоприятными метеоявлениями на территории республики из-за выпадения обильных осадков федеральная служба ведет круглосуточный контроль за санитарно-эпидемиологической ситуацией.
В частности, предприятиям общественного питания предписано перейти на использование исключительно одноразовой посуды. Проводится контроль за условиями проживания и питания в пунктах временного размещения эвакуированных жителей, усилен контроль за обеспечением населения подтопленных территорий безопасной питьевой водой.
В связи с ухудшением качества морской воды органам местного самоуправления предписано приостановить эксплуатацию пляжей на пострадавших территориях. Кроме того, в регионе начали иммунизацию населения против вирусного гепатита А и дизентерии Зонне.
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Мощный циклон принёс в Крым 17 июня обильные осадки, это привело к подтоплению Керчи, Ялты, Феодосии, Ленинского и Кировского районов полуострова Крыма. В регионах объявили режим чрезвычайной ситуации.
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