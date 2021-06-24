В Крыму общепит будет использовать только одноразовую посуду

Анастасия Иванова

22:25 Автор: Жанна Звягина

Источник: Роспотребнадзор

Предприятиям общепита в Крыму предписано использовать только одноразовую посуду, сообщает в четверг пресс-служба Роспотребнадзора.

В настоящее время в связи с неблагоприятными метеоявлениями на территории республики из-за выпадения обильных осадков федеральная служба ведет круглосуточный контроль за санитарно-эпидемиологической ситуацией.

В частности, предприятиям общественного питания предписано перейти на использование исключительно одноразовой посуды. Проводится контроль за условиями проживания и питания в пунктах временного размещения эвакуированных жителей, усилен контроль за обеспечением населения подтопленных территорий безопасной питьевой водой.

В связи с ухудшением качества морской воды органам местного самоуправления предписано приостановить эксплуатацию пляжей на пострадавших территориях. Кроме того, в регионе начали иммунизацию населения против вирусного гепатита А и дизентерии Зонне.

Ковитиди: пострадавшим от наводнения жителям Крыма возместят ущерб

Мощный циклон принёс в Крым 17 июня обильные осадки, это привело к подтоплению Керчи, Ялты, Феодосии, Ленинского и Кировского районов полуострова Крыма. В регионах объявили режим чрезвычайной ситуации.

#Крым #происшествия #погода

135