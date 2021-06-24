Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

В Крыму общепит будет использовать только одноразовую посуду

В Крыму общепит будет использовать только одноразовую посуду

22:25  Автор: Жанна Звягина


Источник: Роспотребнадзор



Предприятиям общепита в Крыму предписано использовать только одноразовую посуду, сообщает в четверг пресс-служба Роспотребнадзора.

В настоящее время в связи с неблагоприятными метеоявлениями на территории республики из-за выпадения обильных осадков федеральная служба ведет круглосуточный контроль за санитарно-эпидемиологической ситуацией.

В частности, предприятиям общественного питания предписано перейти на использование исключительно одноразовой посуды. Проводится контроль за условиями проживания и питания в пунктах временного размещения эвакуированных жителей, усилен контроль за обеспечением населения подтопленных территорий безопасной питьевой водой.

В связи с ухудшением качества морской воды органам местного самоуправления предписано приостановить эксплуатацию пляжей на пострадавших территориях. Кроме того, в регионе начали иммунизацию населения против вирусного гепатита А и дизентерии Зонне.

Ковитиди: пострадавшим от наводнения жителям Крыма возместят ущерб


Мощный циклон принёс в Крым 17 июня обильные осадки, это привело к подтоплению Керчи, Ялты, Феодосии, Ленинского и Кировского районов полуострова Крыма. В регионах объявили режим чрезвычайной ситуации.


#Крым #происшествия #погода


135
# Экономика / Главные новости
По материалам: pnp.ru

Последние новости

Уличный стиль знаменитости: Белла Хадид в блузке на шнуровке на прогулке в Париже
Уличный стиль знаменитости: Белла Хадид в блузке на шнуровке на
Вашингтон признал саморегулирование онлайн-платформ недостаточным
Вашингтон признал саморегулирование онлайн-платформ недостаточным
Техника «Огненный цветок»: как максимально активизировать свою энергетику
Техника «Огненный цветок»: как максимально активизировать свою
Программа военно-исторических лагерей «Страна Героев» будет продолжена – РВИО
Программа военно-исторических лагерей «Страна Героев» будет
В Тверской области строятся шесть детских садов
В Тверской области строятся шесть детских садов
В Петербурге появится инновационный центр детского чтения «Библиотека книжных героев»
В Петербурге появится инновационный центр детского чтения «Библиотека
В Москве наградили победителей акции «Диктант Победы»
В Москве наградили победителей акции «Диктант Победы»
В Мичуринске в этом году будет создан центр цифрового образования «IT-куб»
В Мичуринске в этом году будет создан центр цифрового образования
В Ярославской области в этом году появится еще 61 центр «Точка роста»
В Ярославской области в этом году появится еще 61 центр «Точка роста»
Анджелина Джоли рассказала, что ее дочь Захара перенесла операцию
Анджелина Джоли рассказала, что ее дочь Захара перенесла операцию
Суперлуние 24 июня 2021 года: главные опасности этого дня
Суперлуние 24 июня 2021 года: главные опасности этого дня
Яд австралийской гусеницы состоит из 151 токсина
Яд австралийской гусеницы состоит из 151 токсина

Топ на сегодня

Вера Брежнева, Кети Топурия, Филипп Киркоров, Даня Милохин и другие звезды на открытии фестиваля "Жара"
Вера Брежнева, Кети Топурия, Филипп Киркоров, Даня Милохин и другие
Лунный день сегодня 24 июня 2021 года
Лунный день сегодня 24 июня 2021 года
Педагоги-психологи Ярославской области приняли участие в масштабном образовательном вебинаре
Педагоги-психологи Ярославской области приняли участие в масштабном
АРМИ в шоке от еды Шуги: «Как его не тошнит?»
АРМИ в шоке от еды Шуги: «Как его не тошнит?»
Польза энергетических чисток
Польза энергетических чисток

Еще по теме

В кафе запретили использовать посуду с трещинами и сколами
Эксперты сообщили об эпидемиологической обстановке в Иркутской области
Военные медики взяли под контроль инфекционную ситуацию в Приморье
В ЕС запретили ватные палочки и одноразовую пластиковую посуду