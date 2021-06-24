Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Общество » В Мичуринске в этом году будет создан центр цифрового образования «IT-куб»

В Мичуринске в этом году будет создан центр цифрового образования «IT-куб»

В Мичуринске в этом году будет создан центр цифрового образования «IT-куб»

В Мичуринске в этом году будет создан центр цифрового образования «IT-куб» Минпросвещения России, он появится в школе № 5, сообщает пресс-служба Администрации города Мичуринска.

Центр будет создан в рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование».

На организацию центра выделено 11,5 миллиона рублей за счет средств федерального бюджета, также предусмотрено софинансирование из областного бюджета.

«Будет продолжена работа по увеличению доли обучающихся, занимающихся на высокооснащенных ученических местах. Мероприятия проведут как в рамках урочной деятельности, так и дополнительного образования, в том числе за счет сетевого взаимодействия. Профориентационная работа во взаимодействии с организациями и предприятиями города, развитие системы наставничества для молодых педагогов, оказание консультационной помощи родителям, а также дооснащение школ компьютерным и интерактивным оборудованием – все это планируют реализовать в Мичуринске уже в новом учебном году», – уточнили в Управлении народного образования города.

«IT-куб» – центр образования детей по программам, направленным на ускоренное освоение актуальных и востребованных знаний, навыков и компетенций в сфере информационных технологий. Проект формирует современную образовательную экосистему, объединяющую компании – лидеров ИТ-рынка, опытных наставников и начинающих разработчиков от 7 до 18 лет.

Национальный проект «Образование» был утвержден президентом России Владимиром Путиным в 2018 году. Он призван обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования, а также вхождение Российской Федерации в число десяти ведущих стран по качеству общего образования. Бюджет проекта – 784,5 миллиарда рублей. Реализация нацпроекта «Образование» охватит период с 2019 до 2024 года.

# Общество
По материалам: edu.ru

Последние новости

Программа военно-исторических лагерей «Страна Героев» будет продолжена – РВИО
Программа военно-исторических лагерей «Страна Героев» будет
В Тверской области строятся шесть детских садов
В Тверской области строятся шесть детских садов
В Петербурге появится инновационный центр детского чтения «Библиотека книжных героев»
В Петербурге появится инновационный центр детского чтения «Библиотека
В Москве наградили победителей акции «Диктант Победы»
В Москве наградили победителей акции «Диктант Победы»
В Мичуринске в этом году будет создан центр цифрового образования «IT-куб»
В Мичуринске в этом году будет создан центр цифрового образования
В Ярославской области в этом году появится еще 61 центр «Точка роста»
В Ярославской области в этом году появится еще 61 центр «Точка роста»
Анджелина Джоли рассказала, что ее дочь Захара перенесла операцию
Анджелина Джоли рассказала, что ее дочь Захара перенесла операцию
Суперлуние 24 июня 2021 года: главные опасности этого дня
Суперлуние 24 июня 2021 года: главные опасности этого дня
Яд австралийской гусеницы состоит из 151 токсина
Яд австралийской гусеницы состоит из 151 токсина
Краснодарские курорты закроют для непривитых туристов
Краснодарские курорты закроют для непривитых туристов
Меркель в прощальном выступлении в бундестаге дала ЕС наставления по поводу России
Меркель в прощальном выступлении в бундестаге дала ЕС наставления по
Как выбрать языковую школу?
Как выбрать языковую школу?

Топ на сегодня

Вера Брежнева, Кети Топурия, Филипп Киркоров, Даня Милохин и другие звезды на открытии фестиваля "Жара"
Вера Брежнева, Кети Топурия, Филипп Киркоров, Даня Милохин и другие
Бренд одежды Reebok представил коллаборацию с «Могучими рейнджерами» (ФОТО)
Бренд одежды Reebok представил коллаборацию с «Могучими рейнджерами»
Редкая фотосессия: Шакира появилась на обложке мексиканского Vogue
Редкая фотосессия: Шакира появилась на обложке мексиканского Vogue
Лунный день сегодня 24 июня 2021 года
Лунный день сегодня 24 июня 2021 года
Учащиеся вологодского «Кванториума» создали атлас с дополненной реальностью «Вологда на ладони»
Учащиеся вологодского «Кванториума» создали атлас с дополненной

Еще по теме

В следующем году в Мичуринске будет создан центр «IT-куб»
В Тынде будет создан центр цифрового образования «IT-куб»
В Якутске будет создан центр цифрового образования детей «IT-куб»
Первый центр цифрового образования «IT-куб» на Камчатке откроется в сентябре