В Мичуринске в этом году будет создан центр цифрового образования «IT-куб»

Влада Некрасова

В Мичуринске в этом году будет создан центр цифрового образования «IT-куб» Минпросвещения России, он появится в школе № 5, сообщает пресс-служба Администрации города Мичуринска.

Центр будет создан в рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование».

На организацию центра выделено 11,5 миллиона рублей за счет средств федерального бюджета, также предусмотрено софинансирование из областного бюджета.

«Будет продолжена работа по увеличению доли обучающихся, занимающихся на высокооснащенных ученических местах. Мероприятия проведут как в рамках урочной деятельности, так и дополнительного образования, в том числе за счет сетевого взаимодействия. Профориентационная работа во взаимодействии с организациями и предприятиями города, развитие системы наставничества для молодых педагогов, оказание консультационной помощи родителям, а также дооснащение школ компьютерным и интерактивным оборудованием – все это планируют реализовать в Мичуринске уже в новом учебном году», – уточнили в Управлении народного образования города.

«IT-куб» – центр образования детей по программам, направленным на ускоренное освоение актуальных и востребованных знаний, навыков и компетенций в сфере информационных технологий. Проект формирует современную образовательную экосистему, объединяющую компании – лидеров ИТ-рынка, опытных наставников и начинающих разработчиков от 7 до 18 лет.

Национальный проект «Образование» был утвержден президентом России Владимиром Путиным в 2018 году. Он призван обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования, а также вхождение Российской Федерации в число десяти ведущих стран по качеству общего образования. Бюджет проекта – 784,5 миллиарда рублей. Реализация нацпроекта «Образование» охватит период с 2019 до 2024 года.