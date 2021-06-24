В Москве наградили победителей акции «Диктант Победы»

Влада Некрасова

В Государственном историческом музее в Москве состоялась торжественная церемония награждения победителей Международной исторической акции «Диктант Победы». Акция прошла 29 апреля, ее участниками стали жители 80 стран мира.

20 человек признаны победителями акции, они продемонстрировали высокий уровень знаний истории Великой Отечественной войны. Дипломы им вручил Председатель Российского исторического общества (РИО), директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин. В мероприятии принял участие первый заместитель Министра просвещения России Александр Бугаев.

«Историческая память объединяет народ, и знание истории было и остается ключевой задачей системы образования. В этой связи проведение «Диктанта Победы», который, безусловно, призван повысить интерес к событиям героического прошлого нашей страны, представляется чрезвычайно актуальным», – сказал Александр Бугаев.

Он отметил, что победители продемонстрировали не только блестящее знание истории Великой Отечественной войны, но и скорость выполнения заданий.

«Дорогие друзья, среди вас сегодня школьники, студенты, педагоги. Вас объединяет неравнодушное отношение к своей Родине, к самым страшным и в то же время значимым страницам ее истории. Важно, чтобы великая история нашего Отечества была не далеким прошлым, а тем, что касается каждого. Вы – пример не только для подрастающего поколения, но и для своих близких, друзей, коллег», – подчеркнул первый заместитель Министра.

Более подробную информацию о победителях акции можно узнать на официальном сайте.

Международная историческая акция «Диктант Победы» в 2021 году прошла в третий раз. В 2021 году в акции приняло участие более 1,5 млн человек из 85 регионов, а также 80 стран.

Мероприятие проходит при поддержке Минпросвещения России. Организаторы акции – партия «Единая Россия», Российское историческое общество, Российское военно-историческое общество и движение «Волонтёры Победы».