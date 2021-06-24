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В Петербурге появится инновационный центр детского чтения «Библиотека книжных героев»

В Петербурге появится инновационный центр детского чтения «Библиотека книжных героев»

В Санкт-Петербурге в Петроградском районе на улице Ленина появится инновационный центр детского чтения «Библиотека книжных героев», сообщает городской информационный портал Правительства Санкт-Петербурга «Петербургский дневник». 

Он откроется в сентябре 2021 года.

«Это место, где мы будем прививать детям любовь к чтению, умение правильно читать. Книги в последнее время – дорогой элемент жизни любого человека, особенно для ребенка. Поэтому востребованность современных библиотек колоссальная. Основная часть работ уже проделана: помещение разбирали до кирпича, обрабатывали от плесени и прокладывали на полу гидроизоляцию. Почти все коммуникации проложены уже как на полу, так и на потолке и в стенах. Осталось установить систему вентиляции, и можно приступать к финальной отделке», – сообщил глава администрации Петроградского района Санкт-Петербурга Иван Громов.

Проект реализуется в рамках стратегии «Умная библиотека в умном городе».

# Общество
По материалам: edu.ru

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