В Петербурге появится инновационный центр детского чтения «Библиотека книжных героев»

Лидия Мартынова

В Санкт-Петербурге в Петроградском районе на улице Ленина появится инновационный центр детского чтения «Библиотека книжных героев», сообщает городской информационный портал Правительства Санкт-Петербурга «Петербургский дневник».

Он откроется в сентябре 2021 года.

«Это место, где мы будем прививать детям любовь к чтению, умение правильно читать. Книги в последнее время – дорогой элемент жизни любого человека, особенно для ребенка. Поэтому востребованность современных библиотек колоссальная. Основная часть работ уже проделана: помещение разбирали до кирпича, обрабатывали от плесени и прокладывали на полу гидроизоляцию. Почти все коммуникации проложены уже как на полу, так и на потолке и в стенах. Осталось установить систему вентиляции, и можно приступать к финальной отделке», – сообщил глава администрации Петроградского района Санкт-Петербурга Иван Громов.

Проект реализуется в рамках стратегии «Умная библиотека в умном городе».