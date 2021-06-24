В рамках Всероссийского конкурса «Мастер года» проводится состязание по разработке эмблемы

Алексей Вольцев

В рамках Всероссийского конкурса «Мастер года» проводится состязание по разработке эмблемы, конкурс проходит среди мастеров производственного обучения и преподавателей профессиональных образовательных организаций Российской Федерации, сообщает оргкомитет.

В настоящее время осуществляется экспертная оценка жюри, которая продлится до 20 июня. Проверка эмблемы на уникальность выполняется через сервисы Logo Rank, Tineye, Google. Победитель конкурса по разработке эмблемы будет объявлен 30 июня.

В конкурсе на разработку эмблемы приняли участие 565 человек из разных регионов Российской Федерации.

Основными задачами мероприятия являются формирование нового современного визуального стиля Всероссийского конкурса «Мастер года», популяризация его основных идей среди обучающихся и выявление одаренных обучающихся в системе среднего профессионального образования.

Всероссийский конкурс «Мастер года» среди мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций учрежден Министерством просвещения Российской Федерации в 2021 году.

Организацию и проведение конкурса осуществляют Министерство просвещения Российской Федерации и ФГБОУ ДПО «Институт развития профессионального образования», являющееся федеральным оператором конкурса, при поддержке Общероссийского Профсоюза образования.