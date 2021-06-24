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В Республике Алтай проходит эколого-инженерная школа

В Республике Алтай проходит эколого-инженерная школа

Летняя эколого-инженерная школа проходит на территории учебно-тренировочной базы «Азимут» в селе Аскат Чемальского района Республики Алтай. Мероприятие объединило 50 школьников из всех муниципалитетов республики. Тематика школы этого года – экология в современном мире.

Цели школы – развитие исследовательской и проектной деятельности учащихся, организация активного летнего отдыха детей, экологическое воспитание, привлечение внимания к проблемам сохранения природных ресурсов региона.

В течение недели, с 21 по 25 июня, ребята проходят обучение в полевых условиях, принимают участие в работе творческих мастерских, тематических мероприятиях, различных интеллектуальных и спортивных играх.

Образовательная программа школы также включает разработку и защиту проектов, которые команды представят на заключительной сессии 24 июня. Всего над проектами работает восемь отрядов.

«Это первая моя поездка в летний лагерь отдыха. Каждый день у нас проходят интересные разнообразные занятия, постоянно узнаем что-то новое. Вчера день был полностью посвящен кино, сегодня основная тематика – музыка. А еще мы делаем интересные проекты и просто здорово проводим время все вместе», – рассказала ученица гимназии № 3 Горно-Алтайска Ксения Козлова.

# Общество
По материалам: edu.ru

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