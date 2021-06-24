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В школе Алтайского края завершили капитальный ремонт спортивного зала

В школе Алтайского края завершили капитальный ремонт спортивного зала

В рамках регионального проекта «Успех каждого ребенка» нацпроекта «Образование» в Ключевской школе № 2 отремонтировали спортивный зал. Закуплено новое оборудование на сумму почти 700 тысяч рублей. Всего на обновление спортзала выделено почти 4 миллиона рублей. 

«После окончания капитального ремонта спортивного зала школьники получили более комфортные и современные условия для занятий физической культурой и спортом», – прокомментировал директор школы Сергей Победенный. 

В обновленном спортивном зале в том числе установлены новые двери, напольное покрытие, мягкие панели, окрашены стены и отштукатурены потолки, отремонтированы инвентарная и тренерская комнаты, мужская и женская раздевалки. Зал оснащен оборудованием для игры в баскетбол, волейбол, мини-футбол и гандбол, шведской стенкой с тренажерами для пресса и подтягивания, спортивным канатом. 

В 2021 году в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование», а также государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» в регионе запланирован ремонт девяти школьных спортивных залов, на это выделено более 39 миллионов рублей.

# Общество
По материалам: edu.ru

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