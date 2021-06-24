В Ставрополье более 1 тысячи детей прошли обучение в мобильном технопарке «Кванториум»

Лидия Мартынова

В Ставрополье более одной тысячи детей прошли обучение в мобильном технопарке «Кванториум» Минпросвещения России в первый учебный год, они учились по направлениям «Гео/Аэроквантум», «Промышленная робототехника и промышленный дизайн», «IT/VR-квантум», сообщает Министерство образования Ставропольского края.

Технопарк создан в рамках реализации национального проекта «Образование».

Помимо основной образовательной программы, педагогами было проведено 200 мастер-классов для учащихся школ.

Детские технопарки «Кванториум» – площадки, где дети могут освоить перспективные инженерные направления, в том числе современные лазерные технологии, нейротехнологии, беспилотную авиацию, программирование, 3D-моделирование и другие.

Технопарки призваны готовить молодые кадры по ряду актуальных направлений – от робототехники и проектирования малых спутников Земли до изучения лазерных технологий и моделирования беспилотных объектов.

Национальный проект «Образование» был утвержден президентом России Владимиром Путиным в 2018 году. Он призван обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования, а также вхождение Российской Федерации в число десяти ведущих стран по качеству общего образования. Бюджет проекта – 784,5 миллиарда рублей. Реализация нацпроекта «Образование» охватит период с 2019 до 2024 года.