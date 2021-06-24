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В Тверской области строятся шесть детских садов

В Тверской области строятся шесть детских садов

В Тверской области строятся шесть детских садов, в 2020 году в регионе было открыто пять детских садов на 450 мест в Твери, Лихославле, Торжке, Калининском и Максатихинском районах, сообщает ГТРК «Тверь». 

Итоги работы отрасли образования в своем отчете Законодательному Собранию региона подвел губернатор Игорь Руденя.

«Ввод новых объектов, а также перепрофилирование 150 мест под ясельные группы позволило увеличить доступность дошкольного образования в нашем регионе достаточно существенно, а также уменьшить количество детей в возрасте до трех лет, которые ожидали мест в детсады», – сказал Игорь Руденя.

Он добавил, что в системе среднего общего образования проводилась работа по капитальному ремонту и укреплению материально-технической базы 101 школы региона, введено 160 дополнительных мест для обеспечения односменного режима обучения, заменено 63 школьных автобуса.

В 2020 году создано 30 центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» Минпросвещения России, мобильный технопарк «Кванториум» и второй центр «IT-куб». Программами этих центров охвачено более 10 тысяч школьников. По словам главы региона, всего за прошлый год создано порядка 4500 новых мест в системе дополнительного образования.

# Общество
По материалам: edu.ru

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