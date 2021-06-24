В Вологодской области откроются 44 центра «Точка роста»

Лидия Мартынова

В Вологодской области откроются 44 центра «Точка роста» Минпросвещения России, сообщает газета «Московский комсомолец».

В настоящее время в 19 районах области администрации 44 школ организуют в классах ремонтные работы и размещение новой мебели. Помещения будут оснащены цифровой техникой и новым оборудованием для практических занятий по физике, биологии и химии.

«Точки роста» – это специализированные центры, которые в рамках национального проекта «Образование» создаются на базе общеобразовательных, в том числе сельских, школ по всей стране. Цель их создания – дать возможность детям из регионов научиться работать с современными технологиями.

Национальный проект «Образование» был утвержден президентом России Владимиром Путиным в 2018 году. Он призван обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования, а также вхождение Российской Федерации в число десяти ведущих стран по качеству общего образования. Бюджет проекта – 784,5 миллиарда рублей. Реализация нацпроекта «Образование» охватит период с 2019 до 2024 года.