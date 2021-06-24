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Вашингтон признал саморегулирование онлайн-платформ недостаточным

Вашингтон признал саморегулирование онлайн-платформ недостаточным

Американский Белый дом опубликовал новую национальную стратегию противодействия "внутреннему терроризму" и экстремизму. В документе отмечается ключевая роль цифровых платформ в распространении деструктивного контента, а соцсети названы "линией фронта" в войне с онлайн-преступниками.

Инцидент со штурмом Капитолия 6 января 2021 года, не прошел для американских властей бесследно. Администрация Байдена всерьез обеспокоилась ролью онлайн-платформ в распространении деструктивных материалов и приравняла интернет-экстремистов к угрозам национальной безопасности, сообщает Tech Crunch. Также правительство США признало необходимость расширенного обмена информацией о потенциальных угрозах с технологическим сектором. В первую очередь это касается социальных сетей, которые и обвиняются в тиражировании противоправного контента. Кроме того, Вашингтон планирует бороться с уязвимостью американских пользователей с помощью программ цифровой грамотности, включающих образовательные материалы и развивающие онлайн-игры.

Правительство США признает, что несмотря на предложенные меры, часть экстремистских материалов неизбежно останется доступной в Сети. Основной проблемой является недостаточное внимание ИТ-компаний к модерации противоправного контента на своих ресурсах. Соцсети регулярно проваливают сроки удаления запрещенных публикаций, или не удаляют их вовсе.

Проблема распространения деструктивной информации актуальна не только в США, но и в других странах. Так, председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков заявил, что Google в среднем тратит на выполнение требований Роскомнадзора по удалению запрещенной в РФ информации 82 дня, а Facebook - 105 дней.

При этом с 1 февраля в России действует закон, обязывающий социальные сети и видеохостинги самостоятельно выявлять и блокировать противоправный контент.

Аналогичный законопроект готовится к принятию и в Евросоюзе. Европейский "Закон о цифровых услугах"(DSA) обяжет крупных игроков цифрового рынка отчитываться перед властями о борьбе с деструктивными материалами. Также правовая инициатива ужесточит требование к контролю за незаконным, неоднозначным или вводящим в заблуждение контентом.

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По материалам: uposters.ru

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