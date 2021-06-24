Вера Брежнева, Кети Топурия, Филипп Киркоров, Даня Милохин и другие звезды на открытии фестиваля "Жара"

Вадим Карасев

Жара в Москве сейчас не только на улицах города, но и на сцене Crocus City Hall, где сегодня торжественно открылся одноименный фестиваль — "Жара". Несмотря на то что другие мероприятия в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в столице, да и не только, отменяются одно за одним, этот фестиваль выстоял и все-таки начал работу: церемонию открытия посетили Вера Брежнева, Кети Топурия, Филипп Киркоров, Ани Лорак, Даня Милохин, Николай Басков, Клава Кока и множество других звезд отечественного шоу-бизнеса.





Вера Брежнева









Ани Лорак









Кети Топурия

Внимание публики в этот вечер привлекла Юлианна Караулова, которая вышла в свет впервые после родов — всего три недели назад у 33-летней певицы и ее возлюбленного Андрея Черного родился сын Александр. Артистка с удовольствием общалась с журналистами, рассказывая о материнских буднях, и позировала фотографам, демонстрируя фигуру.





Юлианна Караулова













Филипп Киркоров с детьми





Юлия Барановская и Филипп Киркоров





Юлия Барановская





Лолита Милявская





Николай Басков и Лолита Милявская

Развлекал публику и тиктокер Даня Милохин, который предпочел позировать фотографам, делая кульбиты. Впрочем, многие уже давно поняли, что из каждого своего появления в свете этот суперпопулярный блогер делает настоящее шоу — чего стоит только его недавнее появление на "Премии Муз-ТВ" в экстравагантном образе!





Ольга Бузова









Александр Ревва





Ольга Орлова





Клава Кока





Николай Басков





Мари Краймбрери





Александр Панайотов





Григорий Лепс





Яна Чурикова









Эмин Агаларов





Мария Мельникова и Мот





Даня Милохин





Фестиваль должен продлиться до 27 июня, но пока неясно, суждено ли этим планам сбыться: из-за новой волны коронавируса в Москве каждый день вводятся все новые ограничения, и уже известно, что все развлекательные мероприятия с аудиторией больше 500 человек будут отменены.





Кети Топурия





Николай Басков и Даня Милохин





Эмин Агаларов