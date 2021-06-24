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Вера Брежнева, Кети Топурия, Филипп Киркоров, Даня Милохин и другие звезды на открытии фестиваля "Жара"

Вера Брежнева, Кети Топурия, Филипп Киркоров, Даня Милохин и другие звезды на открытии фестиваля "Жара"

Жара в Москве сейчас не только на улицах города, но и на сцене Crocus City Hall, где сегодня торжественно открылся одноименный фестиваль — "Жара". Несмотря на то что другие мероприятия в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в столице, да и не только, отменяются одно за одним, этот фестиваль выстоял и все-таки начал работу: церемонию открытия посетили Вера Брежнева, Кети Топурия, Филипп Киркоров, Ани Лорак, Даня Милохин, Николай Басков, Клава Кока и множество других звезд отечественного шоу-бизнеса.


Вера Брежнева



Ани Лорак



Кети Топурия

Внимание публики в этот вечер привлекла Юлианна Караулова, которая вышла в свет впервые после родов — всего три недели назад у 33-летней певицы и ее возлюбленного Андрея Черного родился сын Александр. Артистка с удовольствием общалась с журналистами, рассказывая о материнских буднях, и позировала фотографам, демонстрируя фигуру.


Юлианна Караулова




Филипп Киркоров с детьми


Юлия Барановская и Филипп Киркоров


Юлия Барановская


Лолита Милявская


Николай Басков и Лолита Милявская

Развлекал публику и тиктокер Даня Милохин, который предпочел позировать фотографам, делая кульбиты. Впрочем, многие уже давно поняли, что из каждого своего появления в свете этот суперпопулярный блогер делает настоящее шоу — чего стоит только его недавнее появление на "Премии Муз-ТВ" в экстравагантном образе!


Ольга Бузова



Александр Ревва


Ольга Орлова


Клава Кока


Николай Басков


Мари Краймбрери


Александр Панайотов


Григорий Лепс


Яна Чурикова



Эмин Агаларов


Мария Мельникова и Мот


Даня Милохин


Фестиваль должен продлиться до 27 июня, но пока неясно, суждено ли этим планам сбыться: из-за новой волны коронавируса в Москве каждый день вводятся все новые ограничения, и уже известно, что все развлекательные мероприятия с аудиторией больше 500 человек будут отменены.


Кети Топурия


Николай Басков и Даня Милохин


Эмин Агаларов
# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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