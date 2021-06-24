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«Возбуждает, когда муж занимается сексом на экране с другими»: жена Андрея Бурковского любит смотреть постельные сцены с участием супруга

Андрей и Ольга Бурковские вместе уже 15 лет. У них двое детей. По мнению супругов, их брак держится благодаря Ольге, потому что она перестала ревновать его к экранным возлюбленным и стала принимать его профессию. Более того, Ольга признается, что с годами она стала получать удовольствие от постельных сцен с участием ее супруга.

«Вначале мне, конечно же, было некомфортно. Я переживала, волновалась. Андрей в этом смысле молодец, он как-то слова для меня нашел правильные — и я перестроилась. Смотрю, и, кажется, где-то даже возбуждает», – призналась Бурковская.

Сам Андрей говорит о том, что он бы не справился с таким испытанием и никогда бы не женился на актрисе. Андрей счастлив, что его жена стала спокойно относиться к профессии актера. Однако она старается реже появляться на светских мероприятиях. Кстати, Бурковская говорит о том, что она не большая модница и не тратит деньги мужа на вещи и аксессуары. По словам Ольги, она предпочитает заниматься образованием детей в первую очередь.

Кстати, сам Андрей признался, что в их семье главная именно Ольга. Он не может принять какое-то решение, не посоветовавшись с ней. Иногда он и вовсе говорит супруге решать самостоятельно какие-то дела и не спрашивать его совета.

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# Новости на сегодня / Шоу-бизнес
По материалам: popcake.tv

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