Айза слила жесткие тайны Гуфа: «В семье Гуфа все друг друга срут, так что они сожрут себя сами без моей помощи»

Влада Некрасова

Айза никак не может простить Гуфу предательство и поцелуй с другой девушкой в домашней романтической обстановке, который случился уже после того, как мужчина пообещал бывшей жене вернуться и прекратить отношения с некой Юлей. Анохина попыталась взять себя в руки и показала полное безразличие к Лехе, который разбрасывается эффектными женщинами направо и налево.

«Алеша, ты прав был, когда сказал, что мне такой старый, больной и толстый не нужен. Поэтому я тебя к своему телу и не допустила», — говорит разъяренная инстадива. Но больше всего, по мнению Айзы, не повезло той самой Юле, которую с энтузиазмом поливали грязью члены семейки Гуфа, но она, прекрасно зная о ситуации, продолжает «вариться в этой каше»: «Жаль во всей этой ситуации Юлю, ведь это они ее мне и срали. Но она никуда не уйдет«.

Поразила бывшую Долматову и сестра Алексея. Она всегда была на стороне Айзы, однако, быстро переметнулась к новой подружке брата и даже не побоялась огорчить Айзу кадрами страстных поцелуев Гуфа с девушкой, когда постила их в Instagram. «Особенно порадовала Ольга Долматова, забывшая все добро, которое я ей сделала. Я уже не прошу обратно все одолженные деньги. Они там все так друг друга срут, что сами себя сожрут и без меня! — заключила разозлившаяся Айза.

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