Артековцы участвуют в программе «Фундамент будущего»

Лидия Мартынова



Участники седьмой смены «Артека» осваивают программу «Фундамент будущего», разработанную при участии Финансового университета при Правительстве Российской Федерации. Об этом сообщает пресс-служба Международного детского центра.

Программа направлена на формирование у школьников представления о финансовом мире, информирование о личных финансах и особенностях использования заемных средств, она позволяет развивать предпринимательское мышление, лидерский потенциал и навыки ведения бизнеса.

«Ребята учатся грамотно управлять деньгами и оценивать финансовые последствия своих действий, узнают, как выстроить взаимоотношения с банками, создать бизнес-план и обезопасить себя от финансового мошенничества. Сложные экономические темы артековцы изучают в процессе деловых игр, мастер-классов и тренингов, так что новые знания усваивают легко и с удовольствием», – уточняется в информационном релизе.

В течение смены ребята работают по нескольким модулям: маркетинг и предпринимательство, основы права, IT-технологии в бизнесе, цифровизация в экономике Они также создают бизнес-проекты по различным направлениям.