Беременная Алеся Кафельникова снялась без лифчика и трусов, показав огромный живот

Вадим Карасев

22-летняя Алеся Кафельникова в настоящее время находится на поздних сроках беременности. Звезда перестала скрывать заметно округлившийся живот, снявшись практически полностью голой.

На протяжении долгого времени скрывавшая свое интересное положение Алеся Кафельникова опубликовала откровенную фотосессию.



На пикантных снимках звезда продемонстрировала округлившийся живот, избавившись от нижнего белья.

При этом Алеся Кафельникова накинула на полностью обнаженное тело полупрозрачную ткань, которая практически ничего не скрывает от постороннего взгляда.

"Мало кто знает, но я всегда мечтала быть молодой мамой и лет с 18 меня не покидала эта мысль, а встретив своего мужа, я сразу же не раздумывая ему это сказала "от таких как ты - нужно срочно рожать". мысли в слух и они схожи! вуаля!" - подписала фото модель.

Скандальная дочь знаменитого теннисиста при этом отметила, что находится на 31 неделе беременности.

Автором пикантных снимков стала фотохудожница Полина Бертранд, также опубликовавшая в инстаграме пару сексуальных кадров с Алесей Кафельниковой.

Напомним, в мае Алеся Кафельникова вышла замуж. Ее избранником стал 35-летний бизнесмен Георгий Петришин.

"Ребята расписались в кругу самых близких, свадьба будет позже. Познакомились они, кстати, как раз год назад, а официально подтвердили отношения в сентябре", — сообщает телеграм-канал PeopleTalk.

Как писал NEWSTES, ранее cнявшаяся голой на слоне Кафельникова попала в международный скандал, возмутив зоозащитников.