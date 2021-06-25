Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Беременная Алеся Кафельникова снялась без лифчика и трусов, показав огромный живот

Беременная Алеся Кафельникова снялась без лифчика и трусов, показав огромный живот

22-летняя Алеся Кафельникова в настоящее время находится на поздних сроках беременности. Звезда перестала скрывать заметно округлившийся живот, снявшись практически полностью голой.

На протяжении долгого времени скрывавшая свое интересное положение Алеся Кафельникова опубликовала откровенную фотосессию.

На пикантных снимках звезда продемонстрировала округлившийся живот, избавившись от нижнего белья.

При этом Алеся Кафельникова накинула на полностью обнаженное тело полупрозрачную ткань, которая практически ничего не скрывает от постороннего взгляда. 

"Мало кто знает, но я всегда мечтала быть молодой мамой и лет с 18 меня не покидала эта мысль, а встретив своего мужа, я сразу же не раздумывая ему это сказала "от таких как ты - нужно срочно рожать". мысли в слух и они схожи! вуаля!" - подписала фото модель.

Скандальная дочь знаменитого теннисиста при этом отметила, что находится на 31 неделе беременности.

Автором пикантных снимков стала фотохудожница Полина Бертранд, также опубликовавшая в инстаграме пару сексуальных кадров с Алесей Кафельниковой.

Напомним, в мае Алеся Кафельникова вышла замуж. Ее избранником стал 35-летний бизнесмен Георгий Петришин.

"Ребята расписались в кругу самых близких, свадьба будет позже. Познакомились они, кстати, как раз год назад, а официально подтвердили отношения в сентябре", — сообщает телеграм-канал PeopleTalk.

Как писал NEWSTES, ранее cнявшаяся голой на слоне Кафельникова попала в международный скандал, возмутив зоозащитников.

# Главные новости
По материалам: uposters.ru

Последние новости

Беременная Алеся Кафельникова снялась без лифчика и трусов, показав огромный живот
Беременная Алеся Кафельникова снялась без лифчика и трусов, показав
Артековцы участвуют в программе «Фундамент будущего»
Артековцы участвуют в программе «Фундамент будущего»
Сильный заговор на возврат мужчины
Сильный заговор на возврат мужчины
Что происходит с нами и с нашей душой после окончания земной жизни
Что происходит с нами и с нашей душой после окончания земной жизни
Сенатор назвала резолюцию ПАСЕ по Крыму вмешательством в дела России
Сенатор назвала резолюцию ПАСЕ по Крыму вмешательством в дела России
В детском технопарке «Кванториум» в Адыгее проходят «Инженерные каникулы»
В детском технопарке «Кванториум» в Адыгее проходят «Инженерные
Обновление технической базы школ и развитие цифровой образовательной среды должны идти одновременно
Обновление технической базы школ и развитие цифровой образовательной
Московский центр «Патриот.Спорт» рассказал родителям учащихся о своих проектах
Московский центр «Патриот.Спорт» рассказал родителям учащихся о своих
Украина и Китай работают над безвизом
Украина и Китай работают над безвизом
BTS о неудовлетворенности от жизни в 2021 году: «Работа не приносит радости»
BTS о неудовлетворенности от жизни в 2021 году: «Работа не приносит
Второй день фестиваля "Жара-2021": Анна Седокова, Нюша и другие на творческом вечере Дмитрия Маликова
Второй день фестиваля "Жара-2021": Анна Седокова, Нюша и другие на
Отвратный! АРМИ захейтили Джей-Хоупа за высокомерие: «Зовите меня суперзвездой? Серьезно?!»
Отвратный! АРМИ захейтили Джей-Хоупа за высокомерие: «Зовите меня

Топ на сегодня

Программа военно-исторических лагерей «Страна Героев» будет продолжена – РВИО
Программа военно-исторических лагерей «Страна Героев» будет
Джиджи Хадид посетила модную презентацию в Нью-Йорке и рассказала о лучших моментах материнства
Джиджи Хадид посетила модную презентацию в Нью-Йорке и рассказала о
Убывающая Луна в июне 2021 года: что можно делать и что нельзя
Убывающая Луна в июне 2021 года: что можно делать и что нельзя
В Якутии около 1800 студентов и выпускников колледжей сдают демонстрационные экзамены по стандартам WorldSkills
В Якутии около 1800 студентов и выпускников колледжей сдают
В Ставрополье более 1 тысячи детей прошли обучение в мобильном технопарке «Кванториум»
В Ставрополье более 1 тысячи детей прошли обучение в мобильном

Еще по теме

"Можешь ко мне прыгнуть?": голая и мокрая Алеся Кафельникова раздвинула ноги перед мужчиной
17-летняя Кафельникова испугала анорексичным видом
Алеся Кафельникова на фотосессии показала голую грудь
Алеся Кафельникова попросила критиков оставить её в покое