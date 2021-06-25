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Бородина разводится с Курбаном Омаровым: «Некоторые вещи просто невозможно простить»

Телеведущая Ксения Бородина, которая замужем за бизнесменом Курбаном Омаровым с 2015 года, подала на развод. Об этом сообщает Super.

О проблемах в их отношениях говорили давно. Последний месяц пара не живет вместе. Кроме того, Ксения и Курбан не появляются ни на публике, ни на отдыхе вдвоем, а в социальные сети больше не пестрят радостными совместными снимками. Накануне Бородина посетила премию «Жара» в гордом одиночестве, а Курбан Омаров недавно был замечен в компании с участницей «Дом-2». Теледива долго не комментировала слухи, однако недавно отметила, что ей «хочется уйти в тень». Как сообщает издание, пара уже собрала все необходимые документы, а Бородина по телефону подтвердила информацию о разводе. 

«Слухи об их расставании ходили давно, однако оба супруга их не подтверждали. Неожиданно пара начала проводить время отдельно друг от друга, Бородина появлялась на мероприятиях в полном одиночестве», — пишет Super.

Подписчики долго отговаривали теледиву идти на такой решительный шаг, однако Бородина отметила, что «есть вещи, которые невозможно простить». Напомним, после свадьбы молодых людей у у них родилась дочь Теона, сейчас девочке пять лет.

Сообщение Бородина разводится с Курбаном Омаровым: «Некоторые вещи просто невозможно простить» появились сначала на POPCAKE.

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По материалам: popcake.tv

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