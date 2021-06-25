Бритни Спирс вернулась в соцсети после выступления в суде и извинилась перед поклонниками: "Простите, что притворялась"

Вадим Карасев

На следующий день после своего резонансного выступления в суде 39-летняя Бритни Спирс вернулась в инстаграм и обратилась к поклонникам. Звезда призналась, что последние годы притворялась, когда говорила, что в ее жизни все хорошо, и попросила у них за это прощения.

Ребята, хочу поделиться с вами маленьким секретом. Я верю, что люди хотят сказочной жизни. И судя по тому, что я писала в соцсети, моя жизнь выглядела просто замечательной. Я думаю, что это то, к чему мы все стремимся. Это была одна из лучших черт моей матери: неважно, каким ужасным был день, ради меня, моих братьев и сестер она всегда притворялась, что все в порядке. Я обращаю на это внимание людей, потому что не хочу, чтобы люди думали, что моя жизнь идеальна, потому что это совсем не так. И если вы читали обо мне новости на этой неделе, то теперь знаете, что все не так. Я прошу прощения за то, что притворялась, будто последние два года со мной все было в порядке. Я сделала это из-за своей гордости, и мне неловко было делиться тем, что со мной случилось. Но будем честны: кто не хочет выставлять свою жизнь в инстаграме в позитивном ключе? Хотите верьте, хотите нет, но притворство, что все якобы хорошо, мне помогло. Поэтому я решила опубликовать это сообщение сегодня, потому что, черт возьми, прошла через ад. Я чувствую, что Instagram стал моей отдушиной, чтобы делиться и просто почувствовать, что я важна, несмотря на то что я пережила. И это сработало. Теперь я решила начать читать больше сказок,

— написала она.





Поклонники Бритни, как и многие ее звездные друзья и коллеги, ее поддержали и написали, что ей не за что извиняться.

Тебе не должно быть стыдно за это. Единственное, за кого можно испытывать чувство стыда, — это люди, которые причиняли тебе такую боль. Отличная работа, Бритни! Пожалуйста, продолжай говорить свою правду! Ты должна быть свободна! Бритни, мы с тобой и молимся за твое счастье. Мы любим тебя всем сердцем!

— пишут ей фанаты.

Напомним, выступая перед судом, Бритни заявила, что в течение многих лет подвергалась жесткому контролю со стороны своих опекунов: ее заставляли работать на износ, давать концерты против воли, подсаживали на сильнодействующие лекарства, не разрешали рожать и выходить замуж и распоряжаться собственными финансами. Бритни обвинила своего отца Джейми, который является ее опекуном уже 13 лет, в том, что ему нравилось принять ей боль. Суд она попросила об отмене опекунства.

После выступления Бритни в суде в ее поддержку выступили бывший возлюбленный Джастин Тимберлейк, бойфренд Сэм Асгари и многие другие звезды.





Бритни Спирс и Сэм Асгари