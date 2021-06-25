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BTS о неудовлетворенности от жизни в 2021 году: «Работа не приносит радости»

Не кажется ли вам, что с начала 2021 г. парни BTS начали отстраняться от публики, испытывать трудности в общении друг с другом, а также будто перестали заниматься музыкой для души? Производство треков, клипов, шоу превратило уютный творческий процесс работы в бездушный конвейер по созданию денег из контента. Не удивительно, что музыканты и вправду потеряли жизненный ориентир. «Они не кажутся теми людьми, которых радует работа», «Мне кажется, они выглядели немного депрессивными ещё на концерте в 2020-м», «Их глаза перестали гореть, когда они говорят о музыке, а вместе с их унынием пришло моё», — делятся мыслями американцы на местном ресурсе.

Возможно, психологическое состояние артистов действительно оставляет желать лучшего, но причиной упаднического духа кумиров миллионов, возможно, стало распространение вируса, что повлекло за собой отмены концертов, фан-встреч, годовое «заточение», а также отсутствие новых проектов. Кажется, списать все на «корону», проще всего, но жизнь в Корее уже давно вернулась в прежнее русло, а значит, причин для беспокойства у селебрити должно быть не так много. Возможно, их кризис в карьере вовсе не связан с пандемией и является лишь творческим застоем, а не глобальной депрессией с последующими опасными решениями внезапно оставить группу.

Сообщение BTS о неудовлетворенности от жизни в 2021 году: «Работа не приносит радости» появились сначала на POPCAKE.

# Шоу-бизнес
По материалам: popcake.tv

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