Бывшая жена Аршавина Алиса призналась в «краже» его миллионов: «Я украла… Поэтому и не простил»

Влада Некрасова

Алиса Аршавина дала откровенное интервью в YouTube-шоу «Лучше — правду» и рассказала о сложных взаимоотношениях с бывшим мужем. По традиции жанра, Андрей в начале их отношений был белым и пушистым, щедро одаривал возлюбленную подарками, а также не считал деньги, которые она тратит самостоятельно. После развода мужчина заявил, что Алиса украла у него достаточно крупную сумму денег и потребовал от Казьминой вернуть взятое. Та, в свою очередь, начала препираться и выбрала позицию жертвы, заявляя, что не брала никаких денег, однако, в рамках YouTube-проекта все же созналась в содеянном.

«У нас была тумбочка, мы брали оттуда деньги, которые, кстати, выдавала мама. Сейчас все крутится вокруг того, что я что-то украла. Знаете, как я на это отвечу? Я жена была! Если ты любишь, а твоя женщина начехардила такие вещи, ну взяла три ляма и потратила, ты простишь! Это же твоя жена», — оправдалась избранница футболиста. Героиня шоу уверена, что сам Андрей не стал бы уделять этому внимание, если бы коварная мать не науськивала его быть жестче и устраивать прессинг экс-супруге. Более того, Алиса считает, что именно из-за матери у Аршавина не ладится с личной жизнью. Родительница настолько эгоистична, что ограждает любимого сыночка как от женщин, так и от детей: «Поэтому не простил! Мама не любит ни женщин, ни мужчин, ни детей — никого. Мечта всей ее жизни — чтобы Андрей был при ней»

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